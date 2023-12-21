Машину добряче пом'яло, є загиблий: у Польщі в ДТП потрапив мікроавтобус з українцями (фото)

Аварія сталася приблизно за 30 км від кордону з Україною

У четвер, 21 грудня, у Польщі в ДТП потрапив мікроавтобус з України. Пригода сталася в районі населеного пункту Белжець Люблінського воєводства.

Про це повідомила речниця поліції міста Томашув Любельський Малгожата Павловська, пише Укрінформ. За її інформацією, внаслідок ДТП загинув 30-річний чоловік, вісім людей травмувалися.

"Мікроавтобусом їхали дев'ять осіб, усі громадяни України. Одна особа загинула, усіх інших перевезено до лікарні", — повідомила Павловська.

Зазначається, що ДТП сталася o 06:27 за київським часом на автодорозі №17. Мікроавтобус, який їхав у напрямку кордону, вчасно не загальмував і зіткнувся з вантажівкою, яка стояла на узбіччі у черзі до польсько-українського кордону у пункті пропуску "Гребенне-Рава Руська".

Дорога у місці аварії зараз заблокована. Поліція визначила в цьому районі об’їзні шляхи для легковиків через села Шаленик і Затилля-Осада. Натомість для вантажівок, які прямують до пункту пропуску "Гребенне — Рава Руська", об’їзд визначено з боку Підкарпатського воєводства через населений пункт Сєдліска.

Белжець на мапі

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що 14 грудня неподалік від контрольно-пропускного пункту "Гребенне — Рава-Руська" водій автомобіля на польській реєстрації скоїв наїзд на трьох українських колег.