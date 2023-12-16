У Польщі після пологів померла молода українка: що відомо про трагедію

Судово-медична експертиза призначена на 18 грудня

У польському місті Кротошин після пологів померла 28-річна українка. У лікарню на 33-му тижні вагітності її привіз чоловік, оскільки жінка погано почувалася. Їй провели кесарів розтин, а через кілька годин після операції українка померла.

Новонародженого перевели до лікарні в Острові у неонатологічне відділення із симптомами гіпоксії. Лікарня не повідомила про загибель українки ані поліцію, ані прокуратуру. Медики діяли відповідно до закону "Про охорону здоров’я", згідно з яким про смерть мали повідомити лише найближчих родичів, пише PAP.

Речник Окружної прокуратури у Великопольському острові Мацей Мелер розповів "Укрінформу", що трагедія сталася 13 грудня. До шпиталю 28-річна українка потрапила 11 грудня.

"Йдеться про смерть молодої жінки, яка була вагітна. Такі справи завжди резонансні в суспільстві… Завдання прокуратури – з’ясування, якими були причини цієї трагічної події", – зазначив прокурор.

Для з’ясування всіх деталей трагедії прокуратура запросила документи з різних відділів лікарні. Також будуть проведені опитування свідків та судово-медична експертиза.

Створено групу експертів, яка вивчатиме лікарську документацію, щоб встановити, чи правильно діяли медики. Судово-медичну експертизу призначено на 18 грудня.

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