21-річну українку вирвали з пекла: в Азії триває операція з порятунку нашої співвітчизниці

Детективи двічі побували у небезпечній азійській країні й змогли нарешті вийти на слід

В охопленій громадянською війною М’янмі (Бірмі) польські детективи разом з місцевою поліцією змогли розпочати евакуацію 21-річної Богдани Кашпрук, що була викрадена шахраями у сусідній країні. Молоду жінку тримали в жахливих умовах, били та змушували працювати. Подробиці надскладної операції дізнавався "Телеграф".

У середині листопада стало відомо, що у Таїланді пропала наша співвітчизниця 21-річна мешканка Луцька Богдана Кашпрук. На сполох забив її рідний брат Тарас, коли сестра спочатку перестала виходити на зв'язок, а потім повідомила, що стала жертвою злочинців. Чоловік, який останні роки мешкає у Польщі, звернувся до місцевих приватних детективів, які взялися допомогти родині попри надскладне завдання. Як з'ясувалося, з Таїланду молоду жінку вивезли через Лаос до М’янми (Бірми) — країни, в якій триває громадянська війна. В протистоянні беруть участь крім армії та поліції велика кількість повстанських груп. Тут фактично не діють жодні закони й міжнародні норми, тож пошук і порятунок українки став справжнім викликом.

Богдана Кашпрук

- Ми встановили, що 21-річна дівчина легально працювала в одному з тайських готелів аніматором, вільно спілкуючись кількома мовами, — розповів "Телеграфу" Давид Бурзацький — керівник польської команди детективів, що займалася справою Богдани. — Потенціал молодої українки помітили злочинці й вирішили використати його у своїй протиправній діяльності. Жінці через свого менеджера запропонували нову роботу і під цим прикриттям вивезли з Таїланду. Межі цієї країни вони покинули нелегально і попрямувати до М’янми. Там вони облаштували за допомогою повстанців "офіси", де утримували викрадених людей і під загрозою смерті змушували виконувати певну роботу.

Місця утримання викрадених людей ретельно заховані від сторонніх очей

Детективи натрапили на слід

Детективи двічі побували у небезпечній азійській країні й змогли нарешті вийти на слід. Перед поточною поїздкою вони ретельно готувалися, проводили зустрічі, консультації та перемовини з різними структурами, зокрема, до процесу були долучені в тому числі представники посольств Польщі та України. Вони допомогли з оформленням документів, також з ними був погоджений план дій на випадок зникнення зв'язку з пошуковою групою.

Розслідувачі двічі побували в країні

- Коли ми були на місці в М’янмі ми змогли розробити з нею схему зв'язку, яка є безпечною для неї та для нас, — продовжив розповідь Давид. — Важливо, що ми отримали інформацію, яка істотно змінила контекст того, як жінка потрапила в біду, а також того, як вона була позбавлена свободи. Тут я хочу припинити будь-які припущення — Богдана не є проституткою, і її не примушують до проституції. Жінка стала жертвою міжнародної злочинної групи, що займається шахрайством, фінансовим махінаціями й економічною злочинністю.

Від місцевих жителів ми дізнались, що на території, недоступній для сторонніх людей, прихованій у густому тропічному лісі, процвітають наркобізнес, криптовалютні ферми та фабрики підроблених ліків. Тут працюють злочинні групи з усього світу. В їх розпорядженні є телекомунікаційна інфраструктура, включаючи станції GSM, які забезпечують покриття мережі мобільного зв'язку. За нашою інформацією, Богдана, знаючи кілька мов, використовується для телефонних розмов з контрагентами злочинців з усього світу. Цікаво, що, маючи доступ до телефону, вона не може викликати допомогу. Місцева поліція співпрацює зі злочинцями, а місце розташування перешкоджає пішохідній втечі. Проте, відчайдушна жінка двічі намагалася втекти, — продовжив розповідь детектив.

За словами Давида за це дівчину карали фізично, така сама система впливу на викрадених людей діє при умові невиконання ними роботи. Дістатися місця в джунглях, де діють злочинні синдикати вкрай важко — туди веде лише одна місцева дорога, яка перебуває під постійною охороною повстанців. Контрольні пункти через кожні кілька кілометрів.

- Протягом декількох днів нам вдалося налагодити контакт з місцевими жителями, буддійськими монахами, міжнародними воєнними кореспондентами, представниками Міжнародного Червоного Хреста, — зазначив Давид. — Крім того, враховуючи, що злочинці, що утримують Богдану, бізнесмени, ми розглядали варіант її викупу, а також допомоги рятувальної групи ООН, яка працює на території М’янми, і заявляла про готовність розпочати рятувальні дії та евакуацію Богдани. Днями ми покинули країну, але не переставали слідкувати за ситуацією і продовжувати шукати шляхи для порятунку українки. Станом на обід 9 грудня стало відомо, що поліція, підпорядкована одному з міністерств М'янми, здійснила успішну спробу евакуації Богдани. Але поки не має інформації, чи покинула українка зону бойових дій. Але ми тримаємо пальці й віримо, що скоро вона зможе повернутися до своєї родини.

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