21-летнюю украинку вырвали из ада: в Азии продолжается операция по спасению нашей соотечественницы

Детективы дважды побывали в опасной азиатской стране и смогли наконец выйти на след

В охваченной гражданской войной Мьянме (Бирме) польские детективы вместе с местной полицией смогли начать эвакуацию 21-летней Богданы Кашпрук, похищенной мошенниками в соседней стране. Молодую женщину держали в ужасающих условиях, избивали и заставляли работать. Подробности сверхсложной операции узнавал "Телеграф".

В середине ноября стало известно, что в Таиланде пропала наша соотечественница, 21-летняя жительница Луцка Богдана Кашпрук. Тревогу забил ее родной брат Тарас, когда сестра сначала перестала выходить на связь, а потом сообщила, что стала жертвой преступников. Мужчина, который в последние годы проживает в Польше, обратился к местным частным детективам, взявшимся помочь семье, несмотря на сверхсложную задачу. Как выяснилось, из Таиланда молодую женщину вывезли через Лаос в Мьянму (Бирму) — страну, в которой идет гражданская война. В противостоянии помимо армии и полиции принимают участие большое количество повстанческих групп. Здесь фактически не действуют никакие законы и международные нормы, поэтому поиск и спасение украинки стали настоящим вызовом.

Богдана Кашпрук

- Мы установили, что 21-летняя девушка легально работала в одном из тайских отелей аниматором, свободно общаясь на нескольких языках, — рассказал "Телеграфу" Давид Бурзацкий — руководитель польской команды детективов, занимавшейся делом Богданы. — Потенциал молодой украинки подметили преступники и решили использовать его в своей противоправной деятельности. Женщине через своего менеджера предложили новую работу и под этим прикрытием вывезли из Таиланда. Границы этой страны они покинули нелегально и направились в Мьянму. Там они обустроили с помощью повстанцев "офисы", где содержали похищенных людей и под угрозой смерти заставляли выполнять работу.

Места содержания похищенных людей тщательно спрятаны от посторонних глаз

Детективы наткнулись на след

Детективы дважды побывали в опасной азиатской стране и смогли наконец выйти на след. Перед текущей поездкой они тщательно готовились, проводили встречи, консультации и переговоры с разными структурами, в частности, в процесс были вовлечены представители посольств Польши и Украины. Они помогли с оформлением документов, также с ними был согласован план действий по случаю исчезновения связи с поисковой группой.

Расследователи дважды побывали в стране

- Когда мы были на месте в Мьянме, мы смогли разработать с ней схему связи, которая безопасна для нее и для нас, — продолжил рассказ Давид. — Важно, что мы получили информацию, существенно изменившую контекст того, как женщина попала в беду, а также того, как она была лишена свободы. Здесь я хочу прекратить какие-либо предположения — Богдана не является проституткой, и ее не принуждают к проституции. Женщина стала жертвой международной преступной группы, занимающейся мошенничеством, финансовыми махинациями и экономической преступностью.

От местных жителей мы узнали, что на территории, недоступной для посторонних, скрытой в густом тропическом лесу, процветают наркобизнес, криптовалютные фермы и фабрики поддельных лекарств. Здесь работают преступные группы по всему миру. В их распоряжении есть телекоммуникационная инфраструктура, включая станции GSM, обеспечивающие покрытие сети мобильной связи. По нашей информации, Богдан, зная несколько языков, используется для телефонных разговоров с контрагентами преступников со всего мира. Интересно, что, имея доступ к телефону, она не может вызвать помощь. Местная полиция сотрудничает с преступниками, а местонахождение препятствует пешеходному бегству. Однако отчаянная женщина дважды пыталась убежать, — продолжил рассказ детектив.

По словам Давида, за это девушку наказывали физически, такая же система влияния на похищенных людей действует при условии невыполнения ими работы. Добраться до мест в джунглях, где действуют преступные синдикаты крайне тяжело — туда ведет лишь одна местная дорога, которая находится под постоянной охраной повстанцев. Контрольные пункты через каждые несколько километров.

– В течение нескольких дней нам удалось наладить контакт с местными жителями, буддийскими монахами, международными военными корреспондентами, представителями Международного Красного Креста, – отметил Давид. — Кроме того, учитывая, что удерживающие Богдану преступники бизнесмены, мы рассматривали вариант ее выкупа, а также помощь спасательной группы ООН, работающей на территории Мьянмы, и заявляла о готовности начать спасательные действия и эвакуацию Богданы. На днях мы покинули страну, но не переставали следить за ситуацией и продолжать искать пути спасения украинки. По состоянию на обед 9 декабря стало известно, что полиция, подчиненная одному из министерств Мьянмы, предприняла успешную попытку эвакуации Богданы. Но пока нет информации, покинула ли украинка зону боевых действий. Но мы держим пальцы скрещенными и верим, что скоро она сможет вернуться в свою семью.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в конце октября в секторе Газа погибла 24-летняя гражданка Украины Лейла Хижи. Она прикрыла собой двухмесячную дочь, когда в их дом попала ракета.