Польские детективы идут по следу: в Азии ищут 21-летнюю украинку, похищенную бандитами

Работа в экзотической стране превратилась в ад для Богданы Кашпрук

С начала ноября семья 21-летней Богданы Кашпрук из Луцка, попавшей в руки бандитов в далекой Азии, пытается найти ее. К поиску присоединилась команда частных польских пинкертонов, которая недавно вернулась из командировки, но пока без молодой женщины. Однако семья украинки надеется, что ее удастся спасти. "Телеграф" узнал подробности запутанного дела.

История украинки Богданы Кашпрук получила огласку на родине благодаря статье в одном из польских изданий, специализирующейся на криминале. Именно из этой страны молодая женщина осенью прошлого года отправилась дальше за границу. И именно здесь начались ее поиски, которые инициировал брат Тарас, живущий и работающий в Польше несколько лет, а поддерживают родные на Родине.

Сестра Богданы (на фото справа) призывает на своей странице откликнуться тех, кто мог видеть девушку

– 1 октября 2022-го года я ее лично отвез в аэропорт здесь, в Польше, – рассказал "Телеграфу" Тарас Кашпрук. — Отмечу, что она была не сама, а должна была встретиться с группой других девушек. Сразу ли она уехала в Таиланд, этого я не знаю, знаю наверняка только, что в этой стране она была с апреля этого года. Также известно, что определенное время у нее все было нормально, у нее была официальная работа, но потом был момент, когда она исчезла на несколько дней, а когда снова вышла на связь, заверила, что с ней все хорошо. Но это было не так, потому что ее заставили так сказать люди, которые ее похитили, запугивали, избивали и заставили работать на себя. Как развивалась ситуация, кто ее предал, так сказать, кто лишил свободы более или менее выяснено, но пока я об этом не могу говорить ради безопасности сестры.

Пока связаться напрямую с группой детективов не получилось. Но в комментарии изданию Dziennik Śledczy они сообщали, что в начале работы над делом тщательно изучили сообщения и фото, которые смогла отправить родным Богдана. К их анализу присоединились специалисты по компьютерной криминалистике.

- Материалы, которые у нас есть, ясно показывают, что девушку похитили и удерживают против ее воли, а ее похитители применяют к ней физическое и моральное насилие, — говорится в сообщении.

Также детективы подчеркнули, что Богдана уже дважды пыталась убежать, но ее поймали и жестоко наказали, надели наручники и сделали условия содержания еще более жесткими. Да и вообще местность, где содержат украинку, опасна и трудно доступна.

- Из Таиланда сестру вывезли через Лаос в Мьянму (Бирму), там она находится где-то в горах в приграничной зоне, — говорит Тарас. — Проблема состоит в том, что в этой стране идет война, но она, если бы это странно не звучала, гораздо хуже, чем в Украине. Ведь там воюет не одна страна против другой, а там идет противостояние между бандитскими группировками (хунте, захватившая власть в этой азиатской стране в начале 2021 года, противостоят как войска демократической оппозиции, так и этнические вооруженные группировки — Авт. ). Большая вероятность, что местная полиция с ними заодно, поэтому на их содействие рассчитывать нельзя. Наоборот, чем меньше они будут знать об этой истории, тем лучше.

Украинку, скорее всего, содержат в стране, где идет гражданская война.

В свою очередь польские пинкертоны в операции по поиску украинки контактируют с посольствами Польши и Украины, а также обратились за помощью в Интерпол, потому что дело имеет "международный элемент".

– Детективы уже побывали в Азии, увидели ситуацию, выяснили, что можно сделать, но пока желаемого результата мы не получили, – отметил брат похищенной женщины. — На днях встретимся с ними, чтобы обсуждать следующие шаги. Отмечу, что работает команда бесплатно, но мы оплачиваем перелеты и проживание, поэтому объявили сбор средств. Да, мы получаем по этому поводу множество обвинений и глупых вопросов, но это потому, что люди не оказывались в такой ситуации, когда их родного человека лишили свободы и удерживают в другой стране. О том, как и на что мы потратим финансовую помощь, будет сделан подробный отчет. Но чуть позже. Мы будем еще и еще пытаться спасти Богдану, потому что у нас нет другого выхода.

Учитывая ситуацию, польские детективы пока имеют задачу со звездочкой. Удастся ли ее выполнить и освободить украинку "Телеграф" сообщит дополнительно.

К слову, в мае этого года в Таиланде было совершено убийство 27-летней украинской модели Алены Савченко. К нему причастен польский бизнесмен Ян Ежи Лагода-Филиппов, который пытался расчленить тело женщины и был задержан при попытке бежать в соседнюю страну.

Как ранее сообщалось, М'янма с самого начала полномасштабного вторжения встала на сторону России, и стала поставлять ей 120-мм минометные осколочно-фугасные снаряды 120ER. Боеприпасы были идентифицированы по специальной маркировке хвостовой части, детонатору и металлическим зарядам.