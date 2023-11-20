Польські детективи йдуть по сліду: в Азії шукають 21-річну українку, викрадену бандитами

Робота в екзотичній країні перетворилась на пекло для Богдани Кашпрук

Від початку листопада родина 21-річної Богдани Кашпрук з Луцька, що потрапила до рук бандитів у далекій Азії, намагається знайти її. До пошуку долучилась команда приватних польських пінкертонів, яка нещодавно повернулась з відрядження, але поки без молодої жінки. Проте сім’я українки сподівається, що її вдасться врятувати. "Телеграф" зібрав подробиці заплутаної справи.

Історію українки Богдани Кашпрук набула розголосу на батьківщині завдяки статті в одному з польських видань, що спеціалізується на криміналі. Саме з цієї країни молода жінка восени минулого року вирушила далі за кордон. І саме тут розпочалися її пошуки, ініційовані братом Тарасом, який живе і працює в Польщі кілька років, а підтримують його рідні на Батьківщині.

Сестра Богдани (на фото справа) закликає на своїй сторінці відгукнутись тих, хто міг бачити дівчину

- 1 жовтня 2022-го року я її особисто відвіз до аеропорту тут, у Польщі, — розповів "Телеграфу" Тарас Кашпрук. — Зазначу, що вона була не сама, а мала зустрітися з групою інших дівчат. Чи відразу вона поїхала до Таїланду, того я не знаю, знаю напевно лише, що в цій країні вона була з квітня. Також відомо, що певний час в неї все було гаразд, вона мала офіційну роботу, але потім був момент, коли вона зникла на кілька днів, а коли знову вийшла на зв'язок, запевнила, що з нею все добре. Але це було вже не так, бо її змусили так сказати люди, які її викрали, залякували, били й змусили працювати на себе. Як розвивалась ситуація, хто її зрадив, так би мовити, хто позбавив волі більш-менш з'ясовано, але поки я про це не можу говорити задля безпеки сестри.

Поки зв'язатися напряму з групою детективів не вийшло. Але в коментарі виданню Dziennik Śledczy вони повідомляли, що на початку опрацювали повідомлення та фото, які змогла надіслати рідним Богдана. До їх аналізу долучились фахівці з комп'ютерної криміналістики.

- Матеріали, які ми маємо, ясно показують, що дівчину викрали та утримують проти її волі, а її викрадачі застосовують до неї фізичне та моральне насилля, — йдеться в повідомленні.

Також детективи наголосили, що Богдана вже двічі намагалась втекти, але її піймали й жорстоко покарали, вдягнули кайданки та зробили умови утримання ще більш жорсткими. Та й загалом місцевість, де утримують українку є небезпечною і важко доступною.

- З Таїланду сестру вивезли через Лаос до М’янми (Бірми), там вона перебуває десь в горах в прикордонній зоні, — говорить Тарас. — Проблема полягає в тому, що в цій країні точиться війна, але вона, якби це дивно не звучала, набагато гірша, ніж в Україні. Адже там воює не одна країна проти іншої, а там триває протистояння між бандитськими угрупованнями (хунті, яка захопила владу у цій азіатській країні на початку 2021-го року, протистоять як війська демократичної опозиції, так і етнічні збройні угрупування — Авт.). Велика ймовірність, що місцева поліція з ними заодно, тож на їх сприяння годі розраховувати. Навпаки чи менше вони знатимуть про цю історію, тим краще.

Українку скоріш за все утримують в країні, де точиться громадянська війна.

Своєю чергою польські пінкертони в операції з пошуку українки контактують з посольствами Польщі та України, а також звернулись по допомогу до Інтерполу, бо справа має "міжнародний елемент".

- Детективи вже побували в Азії, побачили ситуацію, з'ясували, що можна зробити, але поки бажаного результату ми не отримали, — зазначив брат викраденої жінки. — Днями зустрінемось з ними, щоб обговорювати наступні кроки. Зазначу, що працює команда безплатно, але ми оплачуємо перельоти й проживання, саме тому оголосили збір коштів. Так, ми отримуємо з цього приводу безліч звинувачень і дурних питань, але це через те, що люди не опинялись в такій ситуації, коли їх рідну людину позбавили волі та тримають в іншій країні. Про те, як і на що ми витратимо фінансову допомогу, буде зроблений докладний звіт. Але трохи згодом. Ми будемо ще і ще пробувати порятувати Богдану, бо не маємо іншого виходу.

З огляду на ситуацію польськи детективи наразі мають завдання з зірочкою. Чи вдасться його виконати і звільнити українку "Телеграф" повідомить додатково.

До речі, в травні цього року в Таїланді було скоєно вбивство 27-річної моделі Альони Савченко. До нього виявився причетним польський бізнесмен Ян Єжи Лагода-Філіппов, який намагався розчленувати тіло жінки та був затриманий при спробі втекти в сусідню країну.

Як раніше повідомлялось, М'янма, що від початку повномасштабного вторгення стала на сторону Росії, і стала постачати до неї 120-мм мінометні осколково-фугасні снаряди 120ER. Боєприпаси були ідентифіковані за спеціальним маркуванням хвостової частини, детонатором та метальними зарядами.