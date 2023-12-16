В Польше после родов умерла молодая украинка: что известно о трагедии

Судебно-медицинская экспертиза назначена на 18 декабря

В польском городе Кротошин после родов умерла 28-летняя украинка. В больницу на 33-й неделе беременности ее привез муж, так как женщина плохо себя чувствовала, ей провели кесарево сечение, а через несколько часов после операции украинка скончалась.

Новорожденного перевели в больницу в Острове в неонатологическое отделение с симптомами гипоксии. Больница не известила о гибели украинки ни полицию, ни прокуратуру. Медики действовали в соответствии с законом "О здравоохранении", согласно которому, о смерти должны были сообщить только ближайшим родственникам, пишет PAP.

Спикер Окружной прокуратуры в Великопольском острове Мацей Мелер рассказал "Укринформу", что трагедия произошла 13 декабря. В госпиталь 28-летняя украинка поступила 11 декабря.

"Речь идет о смерти молодой женщины, которая была беременна. Такого рода дела всегда резонансны в обществе… Задача прокуратуры – выяснение, какими были причины этого трагического события", – отметил прокурор.

Для выяснения всех деталей трагедии прокуратура запросила документы из разных отделов больницы. Также будут проведены опросы свидетелей и судебно-медицинская экспертиза.

Создана группа экспертов, которая будет изучать врачебную документацию, чтобы установить, правильно ли действовали медики. Судебно-медицинская экспертиза назначена на 18 декабря.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в конце октября в секторе Газа погибла 24-летняя гражданка Украины Лейла Хижи. Она прикрыла собой двухмесячную дочь, когда в их дом попала ракета.