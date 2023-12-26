Масштабна ДТП під Дніпром: зіткнулися шість автомобілів, є постраждалі (фото)
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Наразі співробітники Національної поліції встановлюють обставини події
Вранці 26 грудня у Дніпровському районі біля селища Василівка сталася масштабна аварія. Там зіткнулися шість автомобілів, один із них — вантажівка.
Внаслідок ДТП травмовано шестеро людей. Про це повідомила прес-служба ДСНС.
Згідно з опублікованою інформацією, вранці до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, яка сталася за межами селища Василівка Солонянського селищного територіального товариства Дніпровського району.
Прибувши на місце події рятувальники встановили, що учасниками ДТП стали шість транспортних засобів. Серед них — одна вантажівка.
Внаслідок аварії травми отримали шестеро людей. Трьох постраждалих госпіталізовано.
Наразі співробітники Національної поліції встановлюють обставини події.
Раніше "Телеграф" повідомив, що актор "Молодого театру" загинув у ДТП на 25 році життя.