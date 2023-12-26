Масштабна ДТП під Дніпром: зіткнулися шість автомобілів, є постраждалі (фото)

Наразі співробітники Національної поліції встановлюють обставини події

Вранці 26 грудня у Дніпровському районі біля селища Василівка сталася масштабна аварія. Там зіткнулися шість автомобілів, один із них — вантажівка.

Внаслідок ДТП травмовано шестеро людей. Про це повідомила прес-служба ДСНС.

Згідно з опублікованою інформацією, вранці до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, яка сталася за межами селища Василівка Солонянського селищного територіального товариства Дніпровського району.

Прибувши на місце події рятувальники встановили, що учасниками ДТП стали шість транспортних засобів. Серед них — одна вантажівка.

Внаслідок аварії травми отримали шестеро людей. Трьох постраждалих госпіталізовано.

Наразі співробітники Національної поліції встановлюють обставини події.

Раніше "Телеграф" повідомив, що актор "Молодого театру" загинув у ДТП на 25 році життя.