Злетілись в одну купу: в Росії сталась масштабна ДТП (фото, відео)

Рух частково паралізовано та є постраждалі

Ранок пʼятниці, 22 грудня, у Росії почався з масштабної дорожньо-транспортної пригоди. Поблизу села Ближнє Борисове, під Нижнім Новгородом, за уточненими даними, зіштовхнулись 14 автівок.

Про це повідомляють російські телеграм-канали. Зазначається, що деякі авто від сили удару перетворились на груду металу.

Одразу кілька масових аварій сталися після шостої ранку за місцевим часом на трасі Р-158. Як наслідок, постраждали шестеро людей, проте обійшлось без загиблих.

Село Ближнє Борисове на мапі

Відрізок траси Р-158 біля с.Ближнє Борисове на мапі

"У двох ДТП зіткнулися 14 машин. В одному випадку зіткнулися автобус, вантажівка та 8 легковиків. У другому — чотири одиниці техніки, з них одна — вантажівка", — йдеться у повідомленні.

Причиною ДТП, як пишуть російські ЗМІ, стала ожеледиця. Через неї зіткнулись кілька машин, а решта їх наздогнала.

Зазначається, що на місці працюють екстрені служби. Дорожньо транспортна пригода на якийсь час паралізувала рух, адже, як пишуть російські телеграм-канали, багато машин або те, що від них залишилося, перегородили трасу.

Раніше "Телеграф" писав, що у четвер, 21 грудня, на території села Требухів, що на Київщині, водій скоїв наїзд на шестирічну дівчинку, яка йшла до школи. Дитина отримала травми різного ступеня тяжкості та була екстрено госпіталізована.