Слетелись в одну кучу: в России произошло масштабное ДТП (фото, видео)

Движение частично парализовано и есть пострадавшие

Утро пятницы, 22 декабря, в России началось с масштабного дорожно-транспортного происшествия. Вблизи села Ближнее Борисово, под Нижним Новгородом, по уточненным данным, столкнулись 14 автомобилей.

Об этом сообщают российские телеграм-каналы. Отмечается, что некоторые автомобили от силы удара превратились в груду металла.

Сразу несколько массовых аварий произошли после шести утра по местному времени на трассе Р-158. Как следствие, пострадали шесть человек, однако обошлось без погибших.

Село Ближнее Борисово на карте

Отрезок трассы Р-158 возле с.Ближнее Борисово на карте

"В двух ДТП столкнулись 14 машин. В одном случае столкнулись автобус, грузовик и 8 легковушек. Во втором — четыре единицы техники, из них одна — грузовик", — говорится в сообщении.

Причиной ДТП, как пишут российские СМИ, стал гололед. Из-за него столкнулись несколько машин, остальные их догнали.

На месте работают экстренные службы. Дорожно-транспортное происшествие на время парализовало движение, ведь, как пишут российские телеграм-каналы, многие машины или то, что от них осталось, перегородили трассу.

Ранее "Телеграф" писал, что в четверг, 21 декабря, на территории села Требухов Киевской области водитель совершил наезд на шестилетнюю девочку, которая шла в школу. Ребенок получил травмы разной степени тяжести и был экстренно госпитализирован.