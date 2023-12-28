Масштабное ДТП с погибшими в Турции: среди пострадавших оказались украинки

Подробности происшествия устанавливаются

В масштабном ДТП в турецкой провинции Сакария погибли 10 человек и еще 59 получили травмы. В числе травмированных оказались две украинки.

Об этом изданию "Бабель" сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Олег Николенко. По его словам, девушкам была указана медицинская помощь.

Отмечается, что Генеральное консульство Украины в Стамбуле оказывает консульскую помощь пострадавшим украинкам и взаимодействует с управлением безопасности провинции и командованием жандармерии, чтобы выяснить детали происшествия.

В то же время турецкое агентство Anadolu пишет, что в аварию на автодороге попали семь транспортных средств. В их числе один грузовик и три автобуса.

Фото - Anadolu Agency

По данному факту прокуратура начала расследование. В настоящий момент причины ДТП остаются неизвестными. На опубликованных фотографиях с места аварии видно, что на улице в тот момент был густой туман.

Фото - Anadolu Agency

Первые выводы свидетельствуют о том, что причиной ДТП стало столкновение автомобиля с грузовиком, после чего другие транспортные средства врезались в нее. Некоторые люди погибли, когда выходили из авто — их сбила другая машина.

Фото - Anadolu Agency

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 26 декабря под Днепром произошло масштабное ДТП, в результате которого есть много пострадавших. Известно, что на автодороге столкнулись шесть автомобилей, один из которых — грузовик.