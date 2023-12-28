Десятки погибших и пострадавших: в Турции произошло массовое ДТП (видео)

Причиной стал густой туман

Вечером 27 декабря в Турции на шоссе Северная Мармара в районе Сакарья произошла авария с участием семи транспортных средств, среди которых — три автобуса и грузовик. Известно о гибели 11 людей, еще 57 человек получили ранения.

По словам мэра столичного муниципалитета Сакарья Экрема Юдже, причиной ДТП стал туман, пишет CNN TÜRK. Из-за аварии стамбульское направление было закрыто для движения.

"Некоторые погибли в результате того, что автомобиль, приближавшийся сзади, сбил тех, кто вышел из машин и наблюдал за происшествием сразу после ДТП", — рассказал глава района Яшар Карадениз.

Семеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии. В регион было направлено множество пожарных, 112 бригад скорой медицинской помощи, полиции и жандармерии. Пострадавшие доставлены в больницы, машины эвакуируют.

По словам очевидцев, сначала такси влетело в грузовик и в два автобуса. Они, в свою очередь, протаранили пикап и еще один автомобиль, всего авария затронула семь машин.

Как сообщал "Телеграф", утром 26 декабря в Днепровском районе возле поселка Васильевка произошла масштабная авария. Там столкнулись шесть автомобилей, один из них — грузовик. Травмы получили шесть человек.