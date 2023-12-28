Десятки загиблих та постраждалих: у Туреччині сталася масова ДТП (відео)

Причиною став густий туман

Увечері 27 грудня в Туреччині на шосе Північна Мармара в районі Сакар’я сталася аварія за участю семи транспортних засобів, серед яких три автобуси і вантажівка. Відомо про загибель 11 людей, ще 57 людей отримали поранення.

За словами мера столичного муніципалітету Сакар’я Екрема Юдже, причиною ДТП став туман, пише CNN TÜRK. Через аварію стамбульський напрямок був закритий для руху.

"Дехто загинув внаслідок того, що автомобіль, що наближався ззаду, збив тих, хто вийшов з машин і спостерігав за подією одразу після ДТП", — розповів голова району Яшар Караденіз.

Семеро постраждалих перебувають у тяжкому стані. У регіон було направлено багато пожежників, 112 бригад швидкої медичної допомоги, поліції та жандармерії. Постраждалих доставлено до лікарень, машини евакуювали.

За словами очевидців, спочатку таксі влетіло у вантажівку та у два автобуси. Вони, своєю чергою, протаранили пікап і ще один автомобіль, загалом аварія зачепила сім машин.

Як повідомляв "Телеграф", вранці 26 грудня у Дніпровському районі біля селища Василівка сталася масштабна аварія. Там зіткнулися шість автомобілів, один із них — вантажівка. Травм зазнали шість осіб.