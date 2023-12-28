Масштабна ДТП із загиблими в Туреччині: серед постраждалих виявились українки

Подробиці події встановлюються

У масштабній ДТП у турецькій провінції Сакарія загинули 10 людей та ще 59 отримали травми. Серед травмованих опинилися дві українки.

Про це виданню "Бабель" повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко. За його словами, дівчатам було вказано медичну допомогу.

Зазначається, що Генеральне консульство України у Стамбулі надає консульську допомогу постраждалим українкам та взаємодіє з управлінням безпеки провінції та командуванням жандармерії, щоб з’ясувати деталі події.

Водночас турецька агенція Anadolu пише, що в аварію на автодорозі потрапили сім транспортних засобів. Серед них одна вантажівка і три автобуси.

Фото — Anadolu Agency

За цим фактом прокуратура розпочала розслідування. Наразі причини ДТП залишаються невідомими. На опублікованих фотографіях з місця аварії видно, що на вулиці на той момент був густий туман.

Фото — Anadolu Agency

Перші висновки свідчать, що причиною ДТП стало зіткнення автомобіля з вантажівкою, після чого інші транспортні засоби врізалися в неї. Деякі люди загинули, коли виходили з авто – їх збила інша машина.

Фото — Anadolu Agency

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 26 грудня під Дніпром сталася масштабна ДТП, внаслідок якої є багато постраждалих. Відомо, що на автодорозі зіткнулися шість автомобілів, один із яких — вантажівка.