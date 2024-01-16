"Шахед" теперь можно купить в интернете: сколько стоит копия иранского дрона (фото)

Размеры китайского БПЛА очень близки к габаритам "Шахеда"

В продаже на сайте интернет-магазина Alibaba появился беспилотный летательный аппарат, внешне очень напоминающий иранский дрон-камикадзе "Shahed-136". Китайская модель называется XHZ-50.

На странице товара отмечается, что этот дрон стоит 57 тысяч долларов США. Летательный аппарат оснащен двигателем внутреннего сгорания. Максимальное время полета составляет около 40 минут.

Дрон имеет функцию дистанционного управления. Также указано, что дальность передачи изображения составляет более 10 км.

БПЛА весит 67 килограммов и имеет размеры 300X200X100 сантиметров. XHZ-50 может нести до 50 кг полезной перегрузки. Отмечается, что его крейсерская скорость составляет 160 км/ч, а максимальная – 180 км/ч.

Кроме того, подчеркивается, что это коммерческий дрон. Его производит китайская компания SunLipo из провинции Гуандун. Она специализируется на производстве БПЛА.

Напомним, китайская группа компаний Alibaba Group Holding Limited, которой принадлежит маркетплейс AliExpress, была внесена в список международных спонсоров войны, поскольку она продолжает работать в России.