"Шахед" тепер можна купити в інтернеті: скільки коштує копія іранського дрона (фото)

Розміри китайського БПЛА дуже близькі до габаритів "Шахеда"

У продажу на сайті інтернет-магазину Alibaba з'явився безпілотний літальний апарат, що зовні дуже нагадує іранський дрон-камікадзе "Shahed-136". Китайська модель має назву XHZ-50.

На сторінці товару зазначається, що цей дрон коштує 57 тисяч доларів США. Літальний апарат оснащено двигуном внутрішнього згоряння. Максимальний час польоту складає близько 40 хвилин.

Дрон має функцію дистанційного керування. Також вказано, що дальність передачі зображення складає понад 10 кілометрів.

БПЛА важить 67 кілограмів, та має розміри 300X200X100 сантиметрів. XHZ-50 може нести до 50 кілограмів корисного навантаження. Зазначається, що його крейсерська швидкість становить 160 км/год, а максимальна — 180 км/год.

Крім того, підкреслюється, що це комерційний дрон. Його виготовляє китайська компанія SunLipo з провінції Гуандун. Вон спеціалізується на виробництві БПЛА.

Нагадаємо, китайська група компаній Alibaba Group Holding Limited, якій належить маркетплейс AliExpress, була внесена до списку міжнародних спонсорів війни, оскільки вона продовжує працювати в Росії.