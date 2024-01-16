Ирака было мало: Иран нанес удар по территории ядерного государства-соседа

Иран продолжает обстреливать соседей

Иран после обстрела американских объектов на территории Ирака решил не останавливаться и обстрелял еще и территорию Пакистана.

Как сообщает иранское государственное агентство IRNA, целью атаки были два объекта группировки "Джейш аль-Адль". Атака совершалась с применением ракет и беспилотников.

В Пакистане информацию о происшествии пока не комментировали.

"Джейш аль-Адль" это суннитская организация, состоящая из этнических белуджей — народа, который проживает в регионе Белуджистан, разделенном между Афганистаном, Ираном и Пакистаном. Она активизировалась на фоне массовых протестов после убийства девушки по имени Махси Амини за "неправильное ношение хиджаба" и выступает за независимость Белуджистана. В Иране ее называют террористической и заявляют, что ее финансируют Израиль, Саудовская Аравия и Пакистан. Считается, что численность организации не превышает тысячи человек.

Стоит отметить, что после начала вторжения в Украину Тегеран очень сблизился с Россией, в то время как Исламабад считается главным союзником Китая на Ближнем Востоке. Кроме того, важным моментом является то, что армия Пакистана считается шестой по численности в мире, а также, что она обладает ядерным оружием.

Как сообщалось ранее, Иран в ночь на 16 января обстрелял город Эрбиль в Ираке, а ракеты упали в районе, где находится консульство США. Впрочем, в Вашингтоне после этого сообщили, что их объекты не пострадали, а вот Ирак отозвал своего посла в Тегеране и заявил, что атака является грубым покушением на суверенитет их страны.