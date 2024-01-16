Удар Ирана по консульству США в Ираке. Почему это испугало мир

Иран обстрелял баллистическими ракетами район города Эрбиль Ирака

На фоне опасений по поводу эскалации конфликта на Ближнем Востоке в полномасштабную войну, Иран подлил масла в огонь, нанеся удар по жилому району возле иракского города Эрбиль в опасной близости от консульства США. Уже известно, что американцев не было среди пострадавших во время атаки, удары не повлияли на объекты Соединенных Штатов, а Госдеп США назвал удары безрассудными, предупредив, что они подрывают стабильность в регионе. Рассказываем, что нужно знать об этой атаке.

Что известно об ударах

Иран нанес удар по Ираку и Сирии. В Ираке удары баллистики пришлись по элитным окрестностям в 40 км от Эрбиля в полуавтономном регионе Курдистан, где расположено консульство США и нескольких жилых домов, пишет Reuters со ссылкой на государственные СМИ и собственные источники. В свою очередь революционная гвардия Ирана убеждена, что атаковала шпионский штаб Моссада (израильская разведка). Израиль пока ничего не комментировал и не подтверждал. Региональное правительство Курдистана это отрицает.

"Балистические ракеты были использованы для уничтожения шпионских центров и собраний антииранских террористических групп в регионе сегодня поздно вечером", — говорится в заявлении революционной гвардии Ирана.

Провинсия Эрбиль расположена недалеко от Ирана

Совет безопасности правительства Курдистана сообщил, что в результате ракетных ударов Ирана погибли по меньшей мере четверо мирных жителей погибли, шесть получили ранения. Среди убитых был известный курдский бизнесмен, мультимиллионер, считавшийся одним из самых богатых людей Ирака, Пешрав Дизайи и несколько членов его семьи. Бизнесмен был близок к правящему клану Барзани, владел предприятиями, управлявшими крупными проектами недвижимости в Курдистане. Остальные ракета упала на дом высокопоставленного чиновника курдской разведки, а другая на курдский разведывательный центр, авиасообщение в аэропорту Эрбиля было остановлено.

Ирак осудил удары Ирана на Эрбиль и отозвал своего посла из Тегерана, говорится в заявлении МИД страны. Госдеп США назвал удары безрассудными и осудил обстрел.

Кроме этого, в Сирии Иран нанес удары по объектам террористической группировки "Исламское государство" в провинции Идлиб. AP передает, что пока неясно, действительно ли удары в Сирии поразили цели, связанные с группировкой "Исламское государство". Мунир аль-Мустафа, заместитель директора гражданской обороны на северо-западе Сирии, также известной как "Белые шлемы", сказал, что один из ударов в Идлибе был нацелен на клинику, больше не работающую в селе Талтета на северо-западе провинции Идлиб. По его словам, двое мирных жителей получили легкие ранения.

Почему были нанесены удары и почему за ними пристально следят

Иран назвал удары местью за "террористические преступления", подразумевая взрывы на кладбище в городе Керман в Иране 3 января. Там проходила церемония памяти убитого в 2020 году генерала КСИР Касема Сулеймани. Погибли более 90 человек, еще 284 были ранены. Ответственность за этот теракт взяло на себя "Исламское государство", однако в Тегеране обвиняли в причастности к взрывам Израиль и США.

В то же время, немецкое агентство dpa предполагает, что Иран пытался послать "четкий сигнал Израилю" о том, что Тегеран имеет техническую возможность ударить и по его территории. Мол, Иран еще не бил своими ракетами так далеко.

Reuters отмечает, что удар усилит обеспокоенность по поводу ухудшения нестабильности на Ближнем Востоке после начала войны между Израилем и ХАМАСом 7 октября. Также существует обеспокоенность, что Ирак может снова стать театром регионального конфликта после серии ударов США по группам боевиков, связанным с Ираном, также являющимся частью формальных сил безопасности Ирака. Эти удары стали ответом на десятки атак на силы США в регионе, осуществленные с 7 октября. Иран, поддерживающий ХАМАС в его войне с Израилем, обвиняет США в поддержке того, что они называют израильскими преступлениями в Газе. Американские и международные силы, базирующиеся в Ираке и Сирии, находятся в повышенной готовности на фоне десятков нападений прокси Ирана.

CNN также обращает внимание на то, что нападения Ирана усилили опасения, что война Израиля в Газе может перерасти в полномасштабную войну на Ближнем Востоке с серьезными гуманитарными, политическими и экономическими последствиями. Конфликт в секторе Газа уже и так привел к эскалации боевых действий в регионе, а союзники помощники Ирана по "Осе сопротивления" атакуют израильские силы.

Предварительные обострения между США и Ираном

Отношения между США и Ираном ковыляют десятилетиями, еще со времен Исламской революции 1979 года. С тех пор Иран стал одним из самых антиамерикански настроенных государств, стал намекать на лидерство в мусульманском мире, нацелился на создание ядерного оружия, последняя идея не очень понравилась США. За это время между странами возникали опасные обострения:

Захват посольства США

4 ноября 1979 г. группа радикально настроенных студентов захватила американское посольство в Тегеране и взяла в заложники его персонал. Шаг стал причиной того, что США разорвали дипломатические отношения с Ираном в 1980 году, ввели санкции на импорт иранской нефти и заморозили иранские активы. Отношения не возобновлялись даже после освобождения заложников в начале 1981 года. Все эти годы государством-защитницком интересов США в Иране является Швейцария.

Взрыв казармы в Бейруте

23 октября 1983 года два грузовика со взрывчаткой въезжают в казармы, где были размещены американские и французские военнослужащие в Ливане. Во время нападения погиб 241 военнослужащий США — это было самое большое количество погибших за один день со времен войны во Вьетнаме. Ответственность за нападение берет на себя группировка "Исламский джихад", которая, как считали, является прикрытием "Хезболлы". Последняя в свою очередь финансировалась и руководствовалась Ираном. Бомбардировка побудила Государственный департамент признать Иран государством-спонсором терроризма в 1984 году.

Убийство заложников

Несмотря на эмбарго на поставку оружия, высокопоставленные чиновники администрации Рейгана начинают тайно продавать оружие Ирану, чтобы обеспечить освобождение 7 удерживавшихся в заложниках "Хезболлой" американцев в Ливане. Рейган берет на себя ответственность за скандал в телеобращении 1987 года и дело заканчивается осуждением некоторых чиновников. "Хезболла" убивает двух заложников и освобождает других в течение нескольких лет.

Избиение иранского пассажирского самолета

В 1988 году, после того, как иранская мина чуть не потопила американский фрегат в Ормузском проливе, США начинают кампанию "Операция "Богомол". Американские войска уничтожили 2 иранские нефтяные платформы и потопили фрегат. В июле США сбили иранский пассажирский самолет, истребитель, убив всех 290 человек на борту.

Обида на "Ось зла"

29 января 2002 года во время своей речи о состоянии страны в 2002 году президент Джордж Буш описывает Иран как часть "оси зла" вместе с Ираком и Северной Кореей. Он говорит, что Иран "агрессивно преследует оружие массового поражения и экспортирует террор, подавляет надежду иранского народа на свободу". В ответ правительство Ирана прекращает секретные встречи с американскими дипломатами, направленные на захват боевиков Аль-Каиды и борьбу с Талибаном.

Кризис при президентстве Трампа

8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий (JCPOA) и новых санкциях против Ирана. Иран в ответ усиливает обогащение урана вопреки условиям соглашения. Выход знаменует собой начало риторической и военной эскалации с Ираном во время администрации Трампа. После этого в 2019 году США признали Корпус стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией. В октябре возле Ормузского пролива были атакованы два нефтяных танкера, США обвинили Иран и развернули войска на Ближнем Востоке в ответ. Через два дня КСИР сбил американский разведывательный дрон. США пытаются захватить иранское судно, плававшее вблизи британской территории Гибралтар.

В 2019 году беспилотники йеменских хуситов атакуют нефтяные объекты в Саудовской Аравии. Трамп одобрил развертывание войск США для укрепления противовоздушной и противоракетной обороны Саудовской Аравии по просьбе королевства. Хуситы в Йемене взяли на себя ответственность за атаку, но США и Саудовская Аравия обвиняли Иран.

Убийство влиятельного генерала

Во времена президентства Дональда Трампа, 3 января 2020 года, США ударом из дрона атаковали влиятельного иранского командующего силами Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани. Генерала считали вторым по влиянию лицом в Тегеране и национальным героем, и в то время как США считали его террористом. Трамп заявил, что Сулеймани занимался планированием нападений на объекты интереса и союзников США. После убийства своего генерала верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи угрожал суровой местью. В ответ 8 января 2020 года Иран нанес ракетный удар по военным объектам США в Ираке. Также вскоре после этого Иран по ошибке сбивает украинский пассажирский самолет МАУ.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что нужно знать о прокси Иране "Ось сопротивления" в странах Ближнего Востока. К ним относятся йеменские хуситы, Хезболла, ХАМАС, террористы Палестинского исламского джихада и разнообразные иракские ополченцы. Иран десятилетиями питал вооруженные военизированные группы в пяти странах, чтобы компенсировать нехватку регионального дипломатического влияния.