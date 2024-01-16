Атака Ирана по базам США в Ираке: стали известны реакция Вашингтона и новые подробности

КСИР заявил, что атаковал "шпионские центры" и "антииранские террористические группы"

Представители США и Ирака отреагировали на массированный удар баллистическими ракетами по городу Эрбиль на севере Ирака, столице Иракского Курдистана. Атаку совершил иранский Корпус стражей Исламской революции (КСИР) вечером 15 января.

Государственный департамент США выступил с заявлением об обстреле. В ней он решительно осудил удар и выразил соболезнования семьям погибших людей.

"Мы выступаем против безответственных ракетных ударов Ирана, которые подрывают стабильность в Ираке. Поддерживаем усилия властей Ирака и региональных властей Курдистана для воплощения стремлений иракского народа", – говорится в заявлении.

В Министерстве иностранных дел Ирана также прокомментировали удары КСИР в Иракском Курдистане. Там отметили, что они были осуществлены с целью "защиты суверенитета и безопасности".

"Эти действия были предприняты в соответствии с решительными требованиями по защите суверенитета и безопасности страны, противодействию терроризму. Это было частью справедливого наказания Исламской Республики против нарушителей безопасности страны", — заявил спикер МИД Насер Канани.

В свою очередь правительство Ирака осудило обстрел территории Иракского Курдистана Ираном. В МИД страны выразили готовность принять правовые меры вплоть до жалобы в Совбез ООН.

"Правительство Ирака решительно осуждает иранскую агрессию против города Эрбиль и решило сформировать комитет для расследования нападения", — говорится в сообщении правительства Ирака, опубликованном в соцсети X.

В то же время в Региональном Совете Безопасности Курдистана отметили, что ракеты были выпущены около 23:30 по местному времени. По их данным, пострадало несколько жилых районов города.

Эрбиль на карте

В Совбезе Курдистана подчеркнули, что КСИР "всегда используют необоснованные оправдания для нападок на Эрбиль, который никогда не являлся источником угрозы для любой стороны". "Это вопиющее нарушение суверенитета Курдистана и Ирака, и федеральное правительство и международное сообщество не должны молчать об этом преступлении", — говорится в сообщении.

Как сообщил курдский телеканал Rudaw, в результате атаки погибли 4 мирных жителя, а 6 человек были ранены. Также отмечается, что погиб известный курдский бизнесмен и владелец Falcon Group. В его дом попала ракета.

В свою очередь в КСИР заявили, что атаковали в Эрбиле "три базы Моссада". В то же время региональное правительство Курдистана категорически отрицало присутствие израильской разведки в регионе.

Также отмечается, что ракетные удары не коснулись ни одного объекта США. Также сообщалось, что жертв среди американцев нет.

Напомним, 15 января в Аденском заливе йеменские повстанцы -хуситы обстреляли торговое судно США.