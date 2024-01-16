Атака Ірану по базах США в Іраку: стали відомі реакція Вашингтону та нові подробиці

КВІР заявив, що атакував "шпигунські центри" та "антиіранські терористичні групи"

Представники США та Іраку відреагували на масований удар балістичними ракетами по місту Ербіль на півночі Іраку, що є столицею Іракського Курдистану. Атаку здійснив іранський Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) ввечері 15 січня.

Державний департамент США виступив з заявою щодо обстрілу. У ній він рішуче засудив удар та висловив співчуття родинам загиблих людей.

"Ми виступаємо проти безвідповідальних ракетних ударів Ірану, які підривають стабільність в Іраку. Підтримуємо зусилля влади Іраку та регіональної влади Курдистану задля втілення прагнень іракського народу", – сказано у заяві.

У Міністерстві закордонних справ Ірану також прокоментували удари КВІР в Іракському Курдистані. Там зазначили, що вони були здійснені з метою "захисту суверенітету та безпеки".

"Ці дії були вжиті відповідно до рішучих вимог захист суверенітету та безпеки країни, протидії тероризму. Це було частиною справедливого покарання Ісламської Республіки проти порушників безпеки країни", — заявив речник МЗС Насер Канані.

Своєю чергою уряд Іраку засудив обстріл території Іракського Курдистану Іраном. У МЗС країни висловили готовність вжити правових заходів аж до скарги до Ради безпеки ООН.

"Уряд Іраку рішуче засуджує іранську агресію проти міста Ербіль і вирішив сформувати комітет для розслідування нападу", — йдеться в повідомленні уряду Іраку, опублікованому в соцмережі X.

Водночас у Регіональній Раді Безпеки Курдистану зазначили, що ракети були випущені близько 23:30 за місцевим часом. За їх даними, постраждали кілька цивільних районів міста.

Ербіль на мапі

У Радбезі Курдистану підкреслили, що КВІР "завжди використовують необґрунтовані виправдання для нападок на Ербіль, який ніколи не був джерелом загрози для будь-якої сторони". "Це кричуще порушення суверенітету Курдистану та Іраку, і федеральний уряд і міжнародне співтовариство не повинні мовчати про цей злочин", — йдеться в повідомленні.

Як повідомив курдський телеканал Rudaw, внаслідок атаки загинули 4 мирних жителів, а 6 осіб було поранено. Також зазначається, що загинув відомий курдський бізнесмен і власник Falcon Group. В його будинок потрапила ракета.

Своєю чергою у КВІР заявили, що атакували в Ербілі "три бази Моссаду". Водночас регіональний уряд Курдистану категорично заперечував присутність ізраїльської розвідки в регіоні.

Також зазначається, що ракетні удари не торкнулися жодного об'єкта США. також повідомлялося, що жертв серед американців немає.

Нагадаємо,15 січня в Аденській затоці єменські повстанці-хусити обстріляли торгове судно США.