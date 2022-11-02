Угроза новой войны с участием Ирана: для Украины есть и плюсы, и минусы

Эксперт-международник Сергей Данилов проанализировал "Телеграфу", на какие шаги способен Тегеран

В регионе Персидского залива может начаться новый конфликт из-за иранского кризиса. Появились слухи о вероятной атаке Саудовской Аравии со стороны Ирана. Причем официальный Тегеран уже, похоже, нашел формальный повод для нанесения ударов.

Такое мнение в комментарии "Телеграфу" высказал заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов.

"Вероятность (эскалации, — Авт.) такая существует, но надо понять, вероятность чего. Потому что сейчас поднят красный флаг мести над мечетью в Шираге, где был совершен террористический акт (в котором погибли по меньшей мере 15 человек, еще 40 были ранены, — Авт.) и власти Ирана обвинили Исламское государство, что за ним, мол, стоят США, они же якобы поддерживают Саудовскую Аравию, и вообще саудиты поддерживают протесты. Касаемо протестов, которые происходят в Иране, они также связываю их с внешними влияниями. Это у них складывается в одну такую непротиворечивую с их точки зрения картину, в которой протесты, ИГИЛ и т.д. идет через запятую с Соединенными Штатами и соседями", — отмечает он.

Эксперт напомнил, что в прошлый раз, когда иранцы "мстили", их военные нанесли ракетный удар по аэродрому в Ираке, где находились американские солдаты. Тогда ранения и контузии получили более сотни военнослужащих армии США.

"Думаю, что скорее всего, если они отважатся сейчас, то они опять же нанесут ракетный удар, например, по нефтяной инфраструктуре Саудовской Аравии. В их пропаганде это будет подано, как справедливый акт мести, и затем будут ждать, какими будут действия США и Саудовской Аравии в ответ. Скорее всего, мы можем прогнозировать какую-то эскалацию со стороны Тегерана, чтобы посмотреть и проверить реакцию, а дальше действовать по ситуации. Кому это выгодно? Региональная пресса прямо пишет, что режим в Тегеране не падает, а шатается и ищет новые основания для консолидации общества и новой легитимности. Чем может быть, например, региональная война", — говорит он.

В то же время, как добавил Сергей Данилов, возможная эскалация в регионе Персидского залива из-за агрессии Ирана может повлиять и на войну в Украине.

"Как каждое такое событие, оно несет угрозы, вызовы и возможности. Если они (иранцы, — Авт.) ввяжутся во что-то большее, чем единичные удары или обмен ударами, то это приведет к тому, что им самим нужны будут эти ракеты и дроны. С одной стороны это может затормозить передачу их россии. С другой стороны США будут завязаны в Ближний Восток, а это — это отвлечение ресурсов и внимания. В-третьих, это определенно скажется на нефтяных ценах, что не является для нас выгодным", – объясняет он.

Напомним, ранее Саудовская Аравия поделилась с США данными разведки, что Иран готовится к атаке на Саудовскую Аравию. Армия США в странах Персидского залива была приведена в состояние повышенной готовности.

"Телеграф" также писал, что в самом же Иране продолжаются протесты и власти страны считают, что они "подогреваются" из Саудовской Аравии, а также Ирака.

В то же время, как сообщалось ранее, россия покупает у Ирана не только беспилотники, но и ракеты. Они для Украины опаснее тех, которые уже есть в россии.