Израилю грозит новая война в ближайшие месяцы: военные готовятся к боям

Ситуация на северной границе накаляется

Вероятность полномасштабной войны между Израилем и Ливаном становится все выше на фоне роста количества обстрелов между израильской армией и группировкой "Хезболла".

Как сообщает The Times of Israel, об этом рассказал начальник Генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви, войска наращивают готовность к возможным боям в соседней стране.

"Я не знаю, когда на севере произойдет война. Я могу сказать, что вероятность такого в предстоящие месяцы теперь намного выше, чем в прошлом", — сказал он.

При этом Халеви добавил, что в случае начала полномасштабного конфликта ЦАХАЛ будет использовать опыт, который был получен во время боев в Секторе Газа. Он считает, что условия там будут похожими.

Издание информирует, что в среду между израильской армией и "Хезболлой" произошел очередной обмен ударами, в ходе которых удалось поразить площадки боевиков, откуда осуществлялись пуски ракет.

Места обстрелов на границе Израиля и Ливана за последние сутки

Напомним, что хоть ракетные пуски из Ливана осуществляются весьма часто, но все же боевики "Хезболлы" избегают прямого столкновения с Израилем. В свою очередь ЦАХАЛ акцентирует внимание на Секторе Газа, хотя периодически наносит удары по ливанской территории.

7 октября группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, а еще 240 человек были взяты в заложники. В ответ Израиль начал военную операцию в Секторе Газа.