ХАМАС планировал теракты в Европе? Израиль сделал неожиданное заявление

Ячейки ХАМАС в Европе были разгромлены в декабре 2023 года

Палестинская террористическая организация ХАМАС планировала террористические акты на территории европейских стран. Информацию об этом смогла найти израильская разведка "Моссад" и служба всеобщей безопасности "Шин Бет" вместе с партнерами из иностранных разведывательных органов.

Об этом пишет издание The Times of Israel со ссылкой на заявление канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. По данным канцелярии, речь идет о планировании терактов в Европе, Африке и странах Ближнего Востока.

Как говорится в заявлении, разведка Израиля раскрыла все подробности о том, какие цели планировали террористы из ХАМАС, о причастных к планированию от командиров к исполнителям во всех странах, где планировались нападения. Большинство руководителей ХАМАС, в том числе Салеха аль-Арури и Халила Гарраза, утверждается в сообщении, уничтожили авиаудары Израиля.

Сеть террористов ХАМАС планировала атаку на посольство Израиля в Швеции, приобретение беспилотников для террористов и использование криминальных организаций в Европе, чтобы поддерживать атаки.

Сеть планировала атаковать посольство Израиля в Швеции, покупать БПЛА и использовать уголовные организации в Европе для поддержки атак. Очаги ХАМС были обнаружены и арестованы в Дании, Германии и Голландии в декабре 2023 года.

Напомним, в результате нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года погибли более 1200 мирных граждан, а еще более 200 человек были взяты в заложники. Большинство заложников – дети и женщины. Часть людей удалось уволить, но еще около сотни израильтян боевики ХАМАС удерживают.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Международный суд ООН в Гааге начал заседание по военному конфликту между Израилем и сектором Газа. Иск в суд Гааги подала Южно-Африканская Республика, обвиняющая ЦАХАЛ в геноциде живущих в Газе палестинцев. В ходе заседания суда в Гааге сотни человек вышли на митинги с израильскими флагами и портретами заложников.