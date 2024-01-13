Постпред РФ в ООН заступился за боевиков ХАМАС и тут же нарвался на ответ

Система тоннелей используется ХАМАСом для маневрирования боевиков на поле боя и хранения ракет и боеприпасов

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что планы Израиля по затоплению тоннелей террористов ХАМАС в Газе могут расцениваться как геноцид. Лицемерные заявления представителя страны, которая уже два года обстреливает украинцев ракетами и сносит с лица земли города на Донбассе, вызвали возмущение и сарказм в сети.

"На фоне катастрофической гуманитарной ситуации крайнюю озабоченность вызывают планы Израиля по затоплению тоннелей в Газе морской водой. А речь идет, по разным оценкам, о затоплении 1,3 тыс. коридоров … Подобные действия могут быть квалифицированы как один из элементов геноцида, согласно … конвенции 48-го года о предупреждении преступлений геноцида и наказании за него", — цитируют его слова росСМИ.

При этом Небензя, в лучших традициях российской пропаганды, забыл упомянуть для чего служат эти подземные ходы. Система тоннелей используется ХАМАСом для маневрирования боевиков на поле боя и хранения ракет и боеприпасов террористической группировки.

В сети справедливо замечают, что слушать Небензю — это "геноцид мозга". Также отметили, что для России — все террористы — друзья и соратники.

"Конечно вступился, ведь все террористы для рашки — друзья и соратники", "А ООН не смущает, что к ним на заседания приходят террористы и несут откровенную чушь, видимо под тяжелыми препаратами", "Слушать Небензю и Лаврова — вот это геноцид мозга", "Небезя в ООН — вот это геноцид", "А его вообще слушали, или все вышли, по доброй традиции", "Геноцид тоннелей?", "Затопить Небензю бы", — пишут комментаторы.

Стоит отметить, еще в декабре израильские военные начали закачивать морскую воду в обширный комплекс туннелей ХАМАСа в секторе Газа. Это является частью усилий по разрушению подземной инфраструктуры, лежащей в основе операций террористов. Утром 11 января ЦАХАЛ уничтожил диверсионный тоннель ХАМАСа, трасса которого проходила в северной части сектора Газы.

Напомним, в результате нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года погибли больше 1200 мирных граждан, а еще свыше 200 человек были взяты в заложники. Большая часть заложников — дети и женщины. Часть людей удалось освободить, но еще около сотни израильтян боевики ХАМАС удерживает.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Международный суд ООН в Гааге начал заседание касательно военного конфликта между Израилем и сектором Газа. Иск в суд Гааги подала Южно-Африканская Республика, которая обвиняет ЦАХАЛ в геноциде палестинцев, проживающих в Газе. Во время заседания суда в Гааге сотни людей вышли на митинги с израильскими флагами и портретами заложников.