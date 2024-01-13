Постпред РФ в ООН заступився за бойовиків ХАМАС і одразу нарвався на відповідь

Система тунелів використовується ХАМАСом для маневрування бойовиків на полі бою та зберігання ракет і боєприпасів

Постійний представник Росії при ООН Василь Небензя заявив, що плани Ізраїлю щодо затоплення тунелів терористів ХАМАС у Газі можуть розцінюватись як геноцид. Лицемірні заяви представника країни, яка вже два роки обстрілює українців ракетами та зносить з лиця землі міста на Донбасі, викликали обурення та сарказм у мережі.

"На тлі катастрофічної гуманітарної ситуації крайнє занепокоєння викликають плани Ізраїлю щодо затоплення тунелів у Газі морською водою. А йдеться, за різними оцінками, про затоплення 1,3 тис. коридорів... Подібні дії можуть бути кваліфіковані як один із елементів геноциду, згідно з... конвенцією 48-го року про попередження злочинів геноциду та покарання за нього", — цитують його слова росЗМІ.

При цьому Небензя, у кращих традиціях російської пропаганди, забув згадати, для чого служать ці підземні ходи. Система тунелів використовується ХАМАС для маневрування бойовиків на полі бою і зберігання ракет і боєприпасів терористичного угруповання.

У мережі справедливо зауважують, що слухати Небензю – це "геноцид мозку". Також зазначили, що для Росії – усі терористи – друзі та соратники.

"Звичайно заступився, адже всі терористи для рашки — друзі та соратники", "А ООН не бентежить, що до них на засідання приходять терористи і несуть відверту нісенітницю, мабуть під важкими препаратами", "Слухати Небензю та Лаврова — ось це геноцид мозку", "Небезя в ООН — ось це геноцид", "А його взагалі слухали, чи всі вийшли, за доброю традицією", "Геноцид тунелів?", "Затопити Небензю б", — пишуть коментатори.

Варто зазначити, що ще в грудні ізраїльські військові почали закачувати морську воду до великого комплексу тунелів ХАМАС у секторі Газа. Це є частиною зусиль щодо руйнування підземної інфраструктури, яка лежить в основі операцій терористів. Вранці 11 січня ЦАХАЛ знищив диверсійний тунель ХАМАС, траса якого проходила в північній частині сектора Гази.

Нагадаємо, внаслідок нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року загинуло понад 1200 мирних громадян, а ще понад 200 людей було взято в заручники. Більшість заручників — діти та жінки. Частину людей удалося звільнити, але ще близько сотні ізраїльтян бойовики ХАМАС утримує.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Міжнародний суд ООН у Гаазі розпочав засідання щодо військового конфлікту між Ізраїлем та сектором Гази. Позов до суду Гааги подала Південно-Африканська Республіка, яка звинувачує ЦАХАЛ у геноциді палестинців, які мешкають у Газі. Під час засідання суду в Гаазі сотні людей вийшли на мітинги з ізраїльськими прапорами та портретами заручників.