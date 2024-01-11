ПАР у Гаазі звинувачує Ізраїль у геноциді: що треба знати про процес

Влада ПАР побоюється, що палестинський народ може бути винищений через війну з Ізраїлем

Міжнародний суд ООН у Гаазі розпочав засідання щодо військового конфлікту між Ізраїлем та сектором Газою. Позов до суду Гааги подала Південно-Африканська Республіка, яка звинувачує ЦАХАЛ у геноциді палестинців, які мешкають у Газі.

Про це повідомляє CNN. Ізраїль відкидає усі звинувачення, а позов ПАР підтримують також Палестинська автономія та уряд Лівану.

ПАР хоче, щоб суд Гааги зобов’язав Ізраїль "негайно припинити бойові дії". Мало того, дії Ізраїлю хочуть визнати такими, що "вийшли за межі самооборони" та "мають ознаки геноциду". Як аргументи наводять велику кількість загиблих палестинців, припинення постачання продуктів та примусове переміщення. До того, юристи ПАР заявили, що війна в Газі — нібито частина десятирічного придушення палестинців з боку Ізраїлю.

Міністр юстиції ПАР заявив, що нібито без втручання Міжнародного суду "існування палестинського народу під загрозою". Член політичного бюро ХАМАС Бассем Наїм привітав перше засідання Міжнародного Суду і заявив, що бойовики чекають на результати.

"Ми з нетерпінням чекаємо, коли суд винесе рішення, яке віддасть належне жертвам, закликавши зупинити агресію та притягнути військових злочинців до відповідальності", — сказав він.

Ізраїльська сторона назвала слухання цієї справи у Світовому суді "одним із найбільших проявів лицемірства в історії".

"Сьогодні ми стали свідками одного з найбільших проявів лицемірства в історії, посиленого серією хибних і необґрунтованих тверджень. Південна Африка прагне дозволити Хамасу повернутися і вчинити воєнні злочини", - заявив представник МЗС Ізраїлю Ліор Хайат у своєму Twitter.

Під час засідання суду в Гаазі сотні людей вийшли на мітинги з ізраїльськими прапорами та портретами заручників. Пропалестинські активісти також проводять свій мітинг із плакатами припинити вбивства палестинців. Акції проходять під наглядом поліцейських.

Ізраїльський ілюстратор Гай Морад зобразив засідання Міжнародного суду в Гаазі так, як бачить його сам. На зображенні судді запитують ізраїльських заручниць: "Що ви можете сказати на свій захист?". Видно, що у дівчат зав’язані руки, вони побиті та змучені.

Відомо, що внаслідок нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року загинуло понад 1200 мирних громадян, а ще понад 200 осіб було взято в заручники. Більшість заручників — діти та жінки. Частину людей удалося звільнити, але ще близько сотні ізраїльтян бойовики ХАМАС тримають у заручниках. Водночас, за даними ХАМАС, Ізраїль убив понад 23 тисячі палестинців, більшість з яких діти та жінки.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Ізраїлі розповіли, коли закінчиться операція у Газі. Влада країни твердо заявила, що без звільнення заручників ХАМАС жодного припинення вогню не буде.