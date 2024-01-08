Ізраїль ліквідував одного з топ-бойовиків "Хезболли" у Лівані: відео

Автомобілем, в якому знаходився бойовик, було завдано точкового удару

За 10 км від кордону з Ізраїлем, внаслідок удару ВПС ЦАХАЛу було вбито одного з основних командирів спецпідрозділу "Радуан" та топбойовика "Хезболли" на ім’я Джауад Вісам ат-Тауїль. Разом із ним загинув ще один бойовик.

Про ліквідацію повідомило керівництво "Хезболли" у понеділок, 8 січня, керівництво "Хезболли". Про це пише Reuters.

Зазначається, що він їхав в автомобілі разом із іншим бойовиком "Хезболли". Їхній автомобіль прямував із села Хербет-Селем до села Мадждаль-Сельм, коли по ньому було завдано точкового удару.

Джауад Вісам ат-Тауїль був одним із найвпливовіших командирів у силових структурах "Хезболли". Він воював у Сирії та супроводжував генерала Касема Сулеймані, який командував іранським спецназом "Кудс" під час того, як той інспектував об’єкти проіранських угруповань.

В останні кілька років, виходячи з інформації в ліванських ЗМІ, Джауад Вісам ат-Тауїль був заступником командира підрозділу "Радуан". Він відповідав за бойові дії проти Ізраїлю після початку війни у жовтні 2023 року.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що армія Ізраїлю ліквідувала "військові структури" ХАМАС у північній частині Сектору Гази. На це у військових пішло три місяці.