ХАМАС планував теракти у Європі? Ізраїль зробив несподівану заяву

Осередки ХАМАС у Європі були розгромлені у грудні 2023 року

Палестинська терористична організація ХАМАС планувала терористичні акти на території європейських країн. Інформацію про це змогла знайти ізраїльська розвідка "Моссад" та служба загальної безпеки "Шин Бет" разом з партнерами з іноземних розвідувальних органів.

Про це пише видання The Times of Israel із посиланням на заяву канцелярії прем'єр-міністра Ізраїля Біньяміна Нетаньяху. За даними канцелярії, мова йде про планування терактів у Європі, Африці та країнах Близького Сходу.

Як сказано у заяві, розвідка Ізраїлю розкрила усі подробиці про те, які цілі планували терористи з ХАМАС, про причетних до планування від командирів до виконавців у всіх країнах, де планувалися напади. Більша частина керівників ХАМАС, в тому числі Салеха аль-Арурі та Халіла Гарраза, стверджується у повідомленні, знищили авіаудари Ізраїля.

Мережа терористів ХАМАС планувала атаку на посольство Ізраїля у Швеції, придбання безпілотників для терористів та використання кримінальних організацій в Європі, щоб підтримувати атаки.

Мережа планувала атакувати посольство Ізраїлю в Швеції, купувати БПЛА і використовувати кримінальні організації в Європі для підтримки атак. Осередки ХАМС були виявлені та заарештовані в Данії, Німеччині та Голландії у грудні 2023 року.

Нагадаємо, внаслідок нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року загинуло понад 1200 мирних громадян, а ще понад 200 людей було взято в заручники. Більшість заручників — діти та жінки. Частину людей удалося звільнити, але ще близько сотні ізраїльтян бойовики ХАМАС утримує.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Міжнародний суд ООН у Гаазі розпочав засідання щодо військового конфлікту між Ізраїлем та сектором Гази. Позов до суду Гааги подала Південно-Африканська Республіка, яка звинувачує ЦАХАЛ у геноциді палестинців, які мешкають у Газі. Під час засідання суду в Гаазі сотні людей вийшли на мітинги з ізраїльськими прапорами та портретами заручників.