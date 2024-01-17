Ізраїлю загрожує нова війна найближчими місяцями: військові готуються до боїв

Ситуація на північному кордоні загострюється

Імовірність повномасштабної війни між Ізраїлем та Ліваном стає все вищою на тлі зростання кількості обстрілів між ізраїльською армією та угрупованням "Хезболла".

Як повідомляє The Times of Israel, про це розповів начальник Генштабу Армії оборони Ізраїлю Герці Халеві, війська нарощують готовність до можливих боїв у сусідній країні.

"Я не знаю, коли на півночі відбудеться війна. Я можу сказати, що ймовірність такого в наступні місяці тепер набагато вища, ніж минулого", — сказав він.

При цьому Халеві додав, що у разі початку повномасштабного конфлікту ЦАХАЛ використовуватиме досвід, отриманий під час боїв у Секторі Газа. Він вважає, що умови там будуть схожими.

Видання інформує, що у середу між ізраїльською армією та "Хезболлою" відбувся черговий обмін ударами, в ході яких вдалося вразити майданчики бойовиків, звідки здійснювалися пуски ракет.

Місця обстрілів на кордоні Ізраїлю та Лівану за останню добу

Нагадаємо, що хоч ракетні пуски з Лівану здійснюються досить часто, але все ж таки бойовики "Хезболли" уникають прямого зіткнення з Ізраїлем. У свою чергу, ЦАХАЛ акцентує увагу на Секторі Газа, хоча періодично завдає ударів по ліванській території.

7 жовтня угруповання ХАМАС здійснило напад на Ізраїль. Жертвами атаки стали понад 1,2 тис. осіб, а ще 240 людей було взято до заручників. У відповідь Ізраїль розпочав військову операцію у Секторі Газа.