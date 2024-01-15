Новий виток: "Хезболла" обстріляла північ Ізраїля, є загиблі

Жертвами обстрілу населеного пункту стали стали матір та син

Бойовики проіранського терористичного угруповання "Хезболла", яке є союзником палестинських терористів ХАМАС та контролює частину території Лівану, здійснили обстріл населеного пункту Юваль на півночі Ізраїлю. Вогонь вівся з території Лівану, внаслідок обстрілу загинули двоє цивільних громадян.

Про це повідомляє CNN із посиланням на офіційний коментар представника Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ). Жертвами стали матір та син – 76-річна жінка та 40-річний чоловік.

Відповідальність за цей обстріл взяли на себе терористи з "Хезболли". Окрім цього, терористи намагалися проникнути у район ферм Шебаа, але були викриті військовими та вступили з ними у бій.

За даними ЦАХАЛ, терористів було четверо, вони були озброєні протитанковими ракетами, гранатами та автоматами. Всі нападники були ліквідовані, поранення отримали п'ятеро ізраїльских військових.

Нагадаємо, внаслідок нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року загинуло понад 1200 мирних громадян, а ще понад 200 людей було взято в заручники. Більшість заручників — діти та жінки. Частину людей удалося звільнити, але ще близько сотні ізраїльтян бойовики ХАМАС утримує.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Міжнародний суд ООН у Гаазі розпочав засідання щодо військового конфлікту між Ізраїлем та сектором Гази. Позов до суду Гааги подала Південно-Африканська Республіка, яка звинувачує ЦАХАЛ у геноциді палестинців, які мешкають у Газі. Під час засідання суду в Гаазі сотні людей вийшли на мітинги з ізраїльськими прапорами та портретами заручників.