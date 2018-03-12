Авиакатастрофа в Катманду: названа причина падения самолета

Руководитель аэропорта Катманду в Непале Раджкумар Четри назвал возможной причиной крушения самолета бангладешской авиакомпании US-Bangla ошибку экипажа при заходе на посадку.

Об этом сообщает Kathmandu Post.

По словам Четри, самолет производства Bombardier зашел на посадку не с той стороны.

"Вместо того, чтобы приземляться с северной стороны, самолет взял курс на северо-восток, и с этой позиции начал заходить на посадку. В результате этого, самолет не попал на взлетно-посадочную полосу", - говорит Четри.

Он добавил, что если бы спасатели прибыли на место катастрофы позже, ситуация была бы еще более ужасной, так как сразу же после падения лайнер охватило пламя.

Как сообщалось, в Непале в международном аэропорту Tribhuvan International Airport в Катманду во время посадки разбился самолет авиакомпании US-Bangla Airlines, в результате чего погибли 50 человек. Самолет загорелся после того, как во время посадки отклонился от взлетно-посадочной полосы и врезался в футбольное поле.

На борту воздушного судна находился 71 человек, включительно с четырьмя членами экипажа. Из них 33 человека являются гражданами Непала.