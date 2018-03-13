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В Мьянме на месте разрушенных деревень рохинджа строят военные базы

В Мьянме на месте разрушенных деревень рохинджа строят военные базы
04:43 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Анализ спутниковых снимков и показания свидетелей выявили "ускоренное" застраивание территории.

Армия Мьянмы строит военные базы на месте разрушенных деревень мусульман-рохинджа.

С таким заявлением выступила международная правозащитная организация Amnesty International, сообщает DW.

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"По ее (АІ - ред.) информации, на месте сожженных поселений возводятся "здания, пограничные пункты, вертолетные площадки и иные сооружения", - говорится в сообщении.

Как отмечают составители доклада, анализ спутниковых снимков и показания свидетелей выявили "ускоренное" застраивание территории.

При этом AI обвиняет армию в захвате земли с "вызывающей тревогу скоростью".

По словам эксперта правозащитной организации Тираны Хассан, военные базы возводят "те же силы безопасности, которые виновны в совершении преступлений против человечности".

В ООН считают, что на помощь находящимся в Бангладеш беженцам рохинджа необходимы 950 млн долларов. Официально такое требование может быть выдвинуто в Женеве весной на конференции Организации.

Как известно, конфликт в штате Ракхайн между вооруженными силами Мьянмы и представителями мусульманской народности рохинджа обострился в августе 2017 года. В результате около 700 тысяч мусульман-рохинджа бежали в Бангладеш. Предполагалось, что их возвращение начнется месяц назад, однако многие из них отказываются вернуться на родину.

В ООН назвали происходящее в Мьянме "этнической чисткой".

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Новости мира, Бангладеш, Беженцы, буддизм, Буддисты, Ислам, Мусульмане, Мьянма, Рохинджа.
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