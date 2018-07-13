Теракт на предвыборном митинге в Пакистане: Еще один кандидат убит

Жертвами терактов в городах Мастунг и Банну в Пакистане стали 74 человека, 152 ранены.

Согласно местным СМИ, взрывы произошли в ходе предвыборных митингов, передает Анадолу.

В числе погибших кандидат в депутаты от провинции Белуджистан Навабзаде Сирадж Раисани.

Как сообщалось 11 июля, по меньшей мере, двадцать человек погибли, в том числе ведущий местный политик Харун Билур, который находился в оппозиции к движению Талибан, после того, как террорист-смертник подорвал себя на политическом собрании.