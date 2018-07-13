https://telegraf.com.ua/files/2018/07/p_54487971-150x90.jpg Мир, Азия https://telegraf.com.ua/mir/aziya/4243078-terakt-na-predvyibornom-mitinge-v-pakistane-eshhe-odin-kandidat-ubit.html
Теракт на предвыборном митинге в Пакистане: Еще один кандидат убит
18:34 Пт, 13 Июль 2018 Телеграф
Новости мира: Теракты произошли в городах Мастунг и Банну.
Жертвами терактов в городах Мастунг и Банну в Пакистане стали 74 человека, 152 ранены.
Согласно местным СМИ, взрывы произошли в ходе предвыборных митингов, передает Анадолу.
В числе погибших кандидат в депутаты от провинции Белуджистан Навабзаде Сирадж Раисани.
Как сообщалось 11 июля, по меньшей мере, двадцать человек погибли, в том числе ведущий местный политик Харун Билур, который находился в оппозиции к движению Талибан, после того, как террорист-смертник подорвал себя на политическом собрании.
Telegraf.com.ua