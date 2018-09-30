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В Индонезии количество жертв землетрясения и цунами превысило 800 человек

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Землетрясение и ценами обрушились на Индонезию
11:45 Сегодня Телеграф
По материалам: УНН

Новости мира: В индонезийском городе Палу в результате землетрясения и цунами по информации властей погибли 832 человека, количество жертв может достичь нескольких тысяч.

Вице-президент Индонезии Юсуф Каллу сообщил, что количество жертв в результате землетрясения и цунами в индонезийском городе Палу составляет 832 человека. Он также спрогнозировал, что данное число не остаточное и число жертв может возрасти до нескольких тысяч. 

Представитель агентства по предотвращению стихийных бедствий Сутопо Пурва Нугрохо рассказал, что территория, пострадавшая от стихии, оказалась больше, чем предполагалось вначале. Большое количество людей оказалось под обломками зданий. 

Также он отметил, что после землетрясения на острове Сулавеси, в Индонезии были зафиксированы 170 повторных подземных толчков (афтершоков). 

На данный момент, в городах Палу и Дунгала отсутствует электроэнергия и не хватает горючего. 

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценили как "уничтожающее".  Геологическая служба США (USGS) в последствии сообщала, что в Индонезии землетрясение было магнитудой 7,5. 

Правительство Индонезии  сообщило о решении выделить 560 млрд рупий (около 37,6 млн долларов США) на проведение спасательной операции, а также оказания необходимой помощи пострадавшим в результате землетрясения на острове Сулавеси.

Как сообщалось ранее, в Индонезии 28 сентября произошли два землетрясения. Из-за второго землетрясения Метеорологическая служба Индонезии издала предупреждение о цунами для жителей Центрального и Западного Сулавеси. В результате первого землетрясения погиб один человек и по меньшей мере 10 человек получили ранения. Были разрушены несколько домов.

В последствии, от цунами, вызванного землетрясением, погибли 48 человек и 350 получили ранения. высота волн, вызванных землетрясением магнитудой 7,5 баллов, достигала трех метров. В последнем сообщении о количестве жертв сообщалось о гибели свыше 300 человек.

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Новости мира, Видео, Землетрясение в Индонезии, Количество жертв, Остров Сулавеси, Палу, Последствия землетярсения, Последствия цунами, Фото, Цунами в Индонезии.
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