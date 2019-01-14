Теракт в Кабуле: Более 40 человек ранены

Новости мира: В столице Афганистана произошел взрыв – десятки раненых.

В Кабуле в понедельник произошел мощный взрыв, в результате которого ранения получили более 40 человек.

Об этом сообщает Aljazeera со ссылкой на представителя министерства здравоохранения Афганистана Вахидуллу Маяра.

"Более 40 человек были ранены из-за взрыва, который произошел в этот понедельник в восточной части Кабула. Инцидент произошел вблизи комплекса, где находится ряд офисов международных организаций", - говорится в сообщении.

Footage shows ambulances returning from a blast scene in Kabul's PD9 -- near Green Village compound on Kabul-Jalalabad road. pic.twitter.com/e4KZx3jH3Z — TOLOnews (@TOLOnews) 14 января 2019 г.

В полиции также подтвердили эту информацию, отметив, что подробности взрыва активно расследуются. Уже известно, что взрыв был вызван бомбой, заложенной в грузовик.

Следует отметить, что район, где произошел инцидент, постоянно находится под усиленной охраной из-за концентрации офисов различных международных организаций.

Накануне, в городе Герат боевики на полицейском участке убили пятерых человек.