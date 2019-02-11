Президент Афганистана: Если Талибан хочет офис, я предоставлю его им

Новости мира: Президент Афганистана готов предоставить талибам офис.

Президент Афганистана Ашраф Гани выразил готовность предоставить возможность членам террористической организации "Талибан" открыть офис в стране. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

"Если "Талибан" хочет офис, я предоставлю его им в Кабуле, Нангархаре или Кандагаре к завтрашнему дню", — сказал Гани.

Официальный представитель офиса движения в Дохе Мухамммад Сохуил Шахин заявил агентству, что талибы хотят международного признания их офиса в Катаре.

Стоит добавить, что 5–6 февраля в Москве прошли межафганские переговоры, в которых в том числе участвовал "Талибан". Стороны заявили о необходимости создать правительство для всех афганцев, вывода иностранных войск и невмешательства зарубежных стран во внутренние дела республики. Участники конференции договорились о получении талибами официального представительства в Дохе.