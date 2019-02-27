Трамп поделился впечатлениями от встречи с Ким Чен Ыном

Новости мира: Трамп назвал "замечательным" начало переговоров с Кимом.

Президент США Дональд Трамп считает удачным начало двухдневного саммита с лидером КНДР Ким Чен Ыном во вьетнамской столице.

Об этом он написал в Twitter по итогам переговоров, а также ужина с лидером КНДР.

Great meeting and dinner with Kim Jong Un in Hanoi, Vietnam tonight. Looking forward to continuing our discussions tomorrow! #HanoiSummit pic.twitter.com/J3x6lUGzjS — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 февраля 2019 г.

"Сегодня состоялась замечательная встреча и ужин с Ким Чен Ыном в Ханое, Вьетнам. Жду продолжения наших дискуссий завтра!" - отметил американский лидер.

Как сообщалось ранее, в среду в Ханое начался двухдневный саммит с участием глав государств Соединенных Штатов Дональда Тармпа и Северной Кореи Ким Чен Ына. Ожидается, что стороны обсудят решение по крайней мере по трем ключевым вопросам: трансформации двусторонних отношений, поддержания мира и безопасности в регионе, денуклеаризации Северной Кореи.