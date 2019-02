Трамп поделился впечатлениями от встречи с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп считает удачным начало двухдневного саммита с лидером КНДР Ким Чен Ыном во вьетнамской столице.

Об этом он написал в Twitter по итогам переговоров, а также ужина с лидером КНДР.

Great meeting and dinner with Kim Jong Un in Hanoi, Vietnam tonight. Looking forward to continuing our discussions tomorrow! #HanoiSummit pic.twitter.com/J3x6lUGzjS

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 февраля 2019 г.