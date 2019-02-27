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Трамп поделился впечатлениями от встречи с Ким Чен Ыном

Трамп поделился впечатлениями от встречи с Ким Чен Ыном
19:15 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Трамп назвал "замечательным" начало переговоров с Кимом.

Президент США Дональд Трамп считает удачным начало двухдневного саммита с лидером КНДР Ким Чен Ыном во вьетнамской столице.

Об этом он написал в Twitter по итогам переговоров, а также ужина с лидером КНДР.

Трамп и Ким Чен Ын поужинали в Ханое

"Сегодня состоялась замечательная встреча и ужин с Ким Чен Ыном в Ханое, Вьетнам. Жду продолжения наших дискуссий завтра!" - отметил американский лидер.

Как сообщалось ранее, в среду в Ханое начался двухдневный саммит с участием глав государств Соединенных Штатов Дональда Тармпа и Северной Кореи Ким Чен Ына. Ожидается, что стороны обсудят решение по крайней мере по трем ключевым вопросам: трансформации двусторонних отношений, поддержания мира и безопасности в регионе, денуклеаризации Северной Кореи.

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Все по теме:

Вьетнам, США, КНДР, Ким Чен Ын, Дональд Трамп, Ханой.
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