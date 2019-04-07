Выборы Президента 2019
Скачать
Воскресенье, 07.04.2019
Епифаний призвал прекратить преследования духовенства на оккупированных территориях
Епифаний призвал прекратить преследования духовенства на оккупированных территориях
Второй тур выборов: Украинцы с сегодняшнего дня могут сменить место голосования
Украинцы с сегодняшнего дня могут сменить место голосования
Шахтер - Динамо: онлайн-трансляция матча
Шахтер 0:1 Динамо: LIVE 1-й тайм
Наталья Могилевская поделилась архивным фото с Ириной Билык
Наталья Могилевская поделилась архивным фото с Ириной Билык

Напряжение растет: Глава МИД Пакистана заявил о готовящемся нападении Индии

Напряжение растет: Глава МИД Пакистана заявил о готовящемся нападении Индии
16:12 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира: В Пакистане заявили, что Индия собирается на них напасть.

В Пакистане опасаются, что Индия собирается на них напасть.

Об этом заявил пакистанский министр иностранных дел Махмуд Куреши, передает Радио Свобода.

По его данным, Индия собирается напасть на Пакистан уже в этом месяце, между 16 и 20 апреля, о чем он также проинформировал ООН.

Впрочем, Махмуд Куреши не уточнил, какую именно информацию имеет, но сказал, что премьер-министр Имран Хан согласился обнародовать ее. Министерство иностранных дел Индии пока не отреагировало на заявление пакистанских чиновников. Заявление Куреши появилась на фоне противостояния между двумя государствами, которое продолжается с февраля этого года.

Перестрелка между Индией и Пакистаном: есть погибшие

Как сообщалось ранее, 27 февраля Пакистан заявил, что сбил два самолета Военно-воздушных сил Индии, которые вторглись в воздушное пространство страны, и захватил индийского пилота. В Дели заявили, что самолет воздушных сил Индии потерпел крушение в Кашмире, погибли двое пилотов и гражданский. Отношения между ядерными странами серьезно обострились.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Индия, Пакистан, Эскалация конфликта, Махмуд Куреши.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Благовещение 2019: что обязательно нужно сделать в этот день
02 Гороскоп на сегодня, 7 апреля 2019: все знаки Зодиака
03 Приметы и обряды на 7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы
04 Поздравления с Днем рождения на 7 апреля в прозе
05 Лидеру союза венгров Румынии отказали во въезде в Украину
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Питание, вакцинация и спорт: Супрун напомнила правила здорового образа жизни
Супрун напомнила правила здорового образа жизни
Прогноз погоды на Благовещение в Украине: будет тепло и солнечно
На Благовещение будет тепло и солнечно
МИД Венгрии вызвало посла Украины
МИД Венгрии вызвало посла Украины
&quot;Созданы друг для друга&quot;: Елена-Кристина Лебедь похвасталась совместными фото с Розенко
"Созданы друг для друга": Елена-Кристина Лебедь похвасталась совместными фото с Розенко
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь