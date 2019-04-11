В Индии проходят крупнейшие в мире выборы

Новости мира: Голосование на общенациональных выборах состоится для 900 миллионов граждан страны.

В Индии в четверг, 11 апреля, начался первый этап общенациональных выборов.

Об этом сообщает DW.

Во время первого этапа будут голосовать избиратели 18 штатов и двух союзных территорий. В целом выборы в стране с 1,3-миллиардным населением пройдут в семь этапов и растянутся более чем на шесть недель.

По всей стране для того, чтобы обеспечить голосование, будут работать около миллиона избирательных участков. Около 900 млн индийцев смогут проголосовать за состав нижней палаты парламента. Народная палата Индии насчитывает 545 депутатов, из которых двух назначает президент, а остальных 543 выбирают в ходе всеобщего прямого голосования на 5 лет на основе мажоритарной системы.

По опросам, представитель правящей Индийской народной партии, действующий премьер-министр Нарендра Моди имеет шансы быть переизбранным на второй срок. Его основным соперником респонденты считают Рахула Ганди, председателя Индийского национального конгресса (ИНК).

Продолжительность процесса выборов связана с необходимостью обеспечения безопасности процесса голосования от возможных атак. Лишь в начале этой недели по меньшей мере пять человек погибли в результате нападения на автоколонну одного из политиков в штате Чхаттисгарх. В результате в день выборов здесь задействовали примерно 80 тыс. силовиков