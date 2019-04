В Индии железный штырь насквозь пробил голову 21-летнему строителю

В индийском городе Балагхат, штат Мадхья-Прадеш, голову 21-летнего рабочего Санджай Бахе пронзил металлический прут. Как сообщает издание Daily Mail, юный работник не удержался на строительных лесах и упал в колодец.

Отмечается, что в результате падения голову 21-летнего парня насквозь пробил железный штырь, прут вонзился ему в правый висок и вышел с левой стороны лба. Пострадавший был немедленно доставлен в больницу.

#India Lucky man.

Indian worker, 21, survived iron rod piercing through his entire head https://t.co/ghgtsAD0Qc via https://t.co/k9q38exTSR

