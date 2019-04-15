Скачать
Понедельник, 15.04.2019
Украинцы могут объявлять себя банкротами: Президент одобрил закон
Украинцы могут объявлять себя банкротами: Президент одобрил закон
Порошенко перечислил риски отмены национализации ПриватБанка
Порошенко перечислил риски отмены национализации ПриватБанка
Именитого украинского тренера пожизненно отстранят от футбола
Именитого украинского тренера пожизненно отстранят от футбола
SpaceX поможет NASA защитить Землю от астероидов
SpaceX поможет NASA защитить Землю от астероидов

В Индии железный штырь насквозь пробил голову 21-летнему строителю

В Индии железный штырь насквозь пробил голову 21-летнему строителю
14:16 Сегодня Телеграф По материалам: УНИАН

Новости мира: В индийском городе Балагхат 21-летнему рабочему при падении на в колодец на строительных лесах железный штырь пробил насквозь голову.

В индийском городе Балагхат, штат Мадхья-Прадеш, голову 21-летнего рабочего Санджай Бахе пронзил металлический прут. Как сообщает издание Daily Mail, юный работник не удержался на строительных лесах и упал в колодец.

Отмечается, что в результате падения голову 21-летнего парня насквозь пробил железный штырь, прут вонзился ему в правый висок и вышел с левой стороны лба. Пострадавший был немедленно доставлен в больницу.

 

Как сообщает издание, его давление снизилось до критических значений, операцию проводили несколько нейрохирургов,она длилась в течение полутора часов. Отмечается, что благодаря операции, пострадавшему удалось извлечь штырь, не повредив основные мозговые артерии.

Доктор, делавший операцию рассказал, что главной задачей было не повредить сосуды во время операции, чтобы не спровоцировать кровотечение, а единственное возможное осложнение, которое может возникнуть у пациента, - посттравматический менингит.

Ранее сообщалось, что в церкви на юге канадской провинции Британская Колумбия произошла стрельба, в результате которой погиб один человек. В результате стрельбы в церкви погиб один человек, еще один получил ранения. Он был вертолетом доставлен в больницу ближайшего крупного города. Инцидент произошел городке Сэлмон Арм.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Индия, Балагхат, Железный штырь, Пробил, Голову, Рабочему.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Заморозки и дожди: синоптики рассказали, когда придет потепление
02 Приметы и обряды на 15 апреля – День святого Тита (Ледолома)
03 Гороскоп на сегодня, 15 апреля 2019: все знаки Зодиака
04 Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (15.04 - 21.04)
05 Сергей Притула впервые откровенно заговорил о разводе
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Выходные в апреле и мае: сколько дней будут отдыхать украинцы
Выходные в апреле и мае: сколько дней будем отдыхать
На Украину надвигаются сильные заморозки
На Украину надвигаются сильные заморозки
ЕС утвердил скандальную реформу законодательства об авторских правах
ЕС утвердил скандальную реформу об авторских правах
Животные, которые с биологической точки зрения, не должны существовать
Животные, которые с биологической точки зрения, не должны существовать
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь