В Индии железный штырь насквозь пробил голову 21-летнему строителю

Новости мира: В индийском городе Балагхат 21-летнему рабочему при падении на в колодец на строительных лесах железный штырь пробил насквозь голову.

В индийском городе Балагхат, штат Мадхья-Прадеш, голову 21-летнего рабочего Санджай Бахе пронзил металлический прут. Как сообщает издание Daily Mail, юный работник не удержался на строительных лесах и упал в колодец.

Отмечается, что в результате падения голову 21-летнего парня насквозь пробил железный штырь, прут вонзился ему в правый висок и вышел с левой стороны лба. Пострадавший был немедленно доставлен в больницу.

Как сообщает издание, его давление снизилось до критических значений, операцию проводили несколько нейрохирургов,она длилась в течение полутора часов. Отмечается, что благодаря операции, пострадавшему удалось извлечь штырь, не повредив основные мозговые артерии.

Доктор, делавший операцию рассказал, что главной задачей было не повредить сосуды во время операции, чтобы не спровоцировать кровотечение, а единственное возможное осложнение, которое может возникнуть у пациента, - посттравматический менингит.

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