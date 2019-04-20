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Пожаловаться президенту Казахстана в виртуальной приемной можно будет 22 апреля

Пожаловаться президенту Казахстана в виртуальной приемной можно будет 22 апреля
08:51 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Виртуальная приемная президента Казахстана для выявления социальных проблем начнет работу уже 22 апреля.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев распорядился открыть виртуальную приемную главы государства для обратной связи с населением, с 22 апреля она будет работать на базе сайте Akorda.kz, сообщил пресс-секретарь президента Берик Курмангали.

"Глава государства поручил открыть Виртуальную приемную Президента, куда люди могли бы обратиться с официальными запросами. Каждое обращение будет рассмотрено Президентом и по его поручению - сотрудниками администрации", - написал Б.Курмагнали на своей странице в Facebook в субботу.

Он отметил, что виртуальная приемная, "безусловно, поможет главе государства выявлять наиболее острые социальные проблемы с целью их оперативного решения".

Пресс-секретарь рассказал, что глава государства ежедневно получает обширную информацию из различных источников. "Президент также работает с новыми средствами коммуникаций - интернет ресурсами и социальными сетями", - сообщил он.

"Сегодня поток информации стремительно растет. Президент обязан постоянно держать руку на пульсе ключевых событий. Поэтому приоритетом государственной политики является налаживание эффективной обратной связи с населением, выстраивание диалога с обществом", - отметил пресс-секретарь.

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Он напомнил, что на недавнем совещании с акимами регионов К.Токаев поручил министрам и акимам активнее работать в социальных сетях для установления прямого контакта с людьми.

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При этом Б.Курмангали отметил, что К.Токаев как глава государства сам подает пример: ведет аккаунт в Твиттере, недавно открыл страницу в Инстаграме, где люди оставляют свои комментарии, предложения, отклики. "В них содержится ценная и важная информация, требующая более системной работы", - отметил пресс-секретарь.

78-летний Нурсултан Назарбаев бессменно возглавлял Казахстан с апреля 1990 года. В апреле 2015 года он был переизбран на пятый президентский срок на досрочных выборах. На них он набрал 97,75% голосов избирателей.

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Казахстан, президент Казахстана, Касым-Жомарт Токаев, Приемная президента.
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