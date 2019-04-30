На Шри-Ланке сняли запрет на соцсети

Новости мира: На Шри-Ланке сняли запрет на использование соцсетей и мессенджеров.

Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена отдал распоряжение снять запрет на использование соцсетей и мессенджеров, введенный на территории страны после серии взрывов. Об этом сообщает News1st.

Отмечается, что снятие временного запрета после смертельных пасхальных взрывов в прошлое воскресенье уже вступило в силу.

Глава департамента информации при правительстве Шри-Ланки Накала Калувева призвал сограждан "к ответственному поведению" с учетом сохраняющейся вероятности повторения террористических атак.

Напомним, 21 апреля на Шри-Ланке произошла серия взрывов в церквях и гостиницах, в результате которых погибли около 160 человек. Шесть взрывов прогремели утром, еще два произошли через несколько часов.

В результате серии взрывов погибли граждане Великобритании, Нидерландов, Португалии и США.

Позже сообщалось, что число погибших в результате серии взрывов на Шри-Ланке возросло до 290 человек, более 500 – получили ранения.

22 апреля в г.Коломбо на Шри-Ланке прогремел новый взрыв: во время разминирования сдетонировал начиненный взрывчаткой фургон, который был припаркован возле церкви.

В результате всех терактов погибло 310 человек.