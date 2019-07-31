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В Казахстане чиновниками на 2 года запретили закупки импортных автомобилей

В Казахстане чиновниками на 2 года запретили закупки импортных автомобилей
11:13 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин подписал постановление, запрещающее госорганам закупку импортных автомобилей для служебного пользования, сообщила в среду пресс-служба союза предприятий автомобильной отрасли "КазАвтоПром".

"Правительство Республики Казахстан постановило: при осуществлении государственных закупок установить изъятие из национального режима товаров, происходящих из иностранных государств, за исключением товаров, не производимых на территории Республики Казахстан", - цитируют в "КазАвтоПроме" правительственный документ.

"В перечень товаров, изъятых из национального режима, вошли легковые автомобили", - подчеркивается в сообщении.

"Соответствующее постановление вступило в силу и действует в течение двух лет. Документ предписывает осуществлять государственные закупки и аренду только у отечественных производителей, с обязательным требованием сертификата формы СТ-КZ", - сообщили в пресс-службе.

По данным союза автопроизводителей, по итогам января-июня госорганы закупили 2 тыс. 294 автомобиля на сумму 17,2 млрд тенге ($44,73 млн), что выше прошлогоднего показателя на 15,2% (1992 единицы).

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"Меры, предпринятые государством в минувшем году, способствовали пересмотру политики закупок многих госорганов и нацкомпаний. Практически весь парк приобретаемой служебной техники (99%) по результатам 6 месяцев 2019 года составили автомобили казахстанского производства", - констатируют в "КазАвтоПроме".

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Казахстан, Автомобили, Аскар Мамин.
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