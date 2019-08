Протесты в Гонконге: силовики опять разгоняют протестующих слезоточивым газом

Очередной уик-энд протестов в Гонконге перерос в столкновения между демонстрантами и полицией, когда полицейские пустили по толпе людей, заблокировавшей дороги в Тайвае, округе Сатхинь, по меньшей мере десяток снарядов слезоточивого газа, в то время как в местном аэропорту более тысячи человек собрались на второй день сидячей забастовки, передаёт УНН со ссылкой на Hong Kong Free Press.

Протестующие в Сатхине в основном прибыли с несогласованого митинга, который также завершился коротким противостоянием и дорожными барикадами ранее в округе Тай По. Четыре запланированных марша в эти выходные были запрещены полицией по причине высокого риска насилия, включая мероприятие в Тай По и еще одно в Вонг Тайсине.

Так, сообщается, что по крайней мере дюжина снарядов слезоточивого газа было выпущено на Мэй Тин Роуд в Тайвае в сторону протестующих.

VIDEO: Hong Kong riot police fire tear gas to disperse protesters after the demonstrations take on a new fluid tactic and change location halfway through the rally, as protests enter a third month pic.twitter.com/5VTF0KxfrE

— AFP news agency (@AFP) August 10, 2019