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Протесты в Гонконге: силовики опять разгоняют протестующих слезоточивым газом

Протесты в Гонконге: силовики опять разгоняют протестующих слезоточивым газом
15:52 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:В Гонконге вновь начались столкновения между протестующими и силовиками.

Очередной уик-энд протестов в Гонконге перерос в столкновения между демонстрантами и полицией, когда полицейские пустили по толпе людей, заблокировавшей дороги в Тайвае, округе Сатхинь, по меньшей мере десяток снарядов слезоточивого газа, в то время как в местном аэропорту более тысячи человек собрались на второй день сидячей забастовки, передаёт УНН со ссылкой на Hong Kong Free Press.

Протестующие в Сатхине в основном прибыли с несогласованого митинга, который также завершился коротким противостоянием и дорожными барикадами ранее в округе Тай По. Четыре запланированных марша в эти выходные были запрещены полицией по причине высокого риска насилия, включая мероприятие в Тай По и еще одно в Вонг Тайсине.

Так, сообщается, что по крайней мере дюжина снарядов слезоточивого газа было выпущено на Мэй Тин Роуд в Тайвае в сторону протестующих.

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Как сообщалось ранее, протесты разгорелись несколько недель тому назад. Поводом стал инициированный местными властями законопроект, который ставил целью наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Законопроект был снят с рассмотрения, но протесты продолжаются.

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Китай, Протесты, Гонконг.
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