Японию накрыл тайфун "Факсай" - уже 15-й в 2019 году (Фото, Видео)

Тайфун "Факсай", вызвавший значительные разрушения в Японии, стал 15-тым тайфуном, образовавшийся в 2019 году в Тихом океане.

Жертвами тайфуна стали три человека, говорит местная полиция. 50-летнюю женщину сдуло ветром и она смертельно травмировалась, 87-летний мужчина погиб из-за падения дерева, а 47-летний работник, чинил энергоблок, упал с высоты второго этажа и скончался в больнице.

Более десятка человек получили травмы в префектуре Татэяма и еще 10 человек в городе Тиба.

All flights cancelled at Tokyo Haneda Airport as Typhoon Faxai approaches eastern Japan. https://t.co/V7VjZNA7gC pic.twitter.com/q8CRoGrPg2

Более 400 тыс. человек покинули свои дома из-за стихии, авиакомпании отменили сотни рейсов, нарушено и движение железнодорожного транспорта. Почти миллион домов остались без электричества.

Tropical activity isn't contained to just the Atlantic basin. Japan's largest floating solar power plant caught fire after Typhoon Faxai made landfall.

The 50,904 solar panels can produce upwards of 13.7 megawatts of power at any one time. #Japan pic.twitter.com/gYCE4MIcc3

