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Тайфун "Факсай" оставил тысячи японских домов без электроэнергии

Тайфун "Факсай" оставил тысячи японских домов без электроэнергии
16:23 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:Темп восстановительных работ замедлился из-за гроз.

Около 400 тысяч домохозяйств и предприятий рядом с Токио (Япония) продолжают оставаться без электроэнергии после прохождения тайфуна "Факсай".

Восстановительные работы ведутся в круглосуточном режиме, однако их темп замедлился из-за гроз, сообщает NHK со ссылкой на местную электроэнергетическую компанию.

В префектуре Тиба без электричества остаются почти 400 тысяч домохозяйств и предприятий. Между тем в пострадавших от массового отключения электроэнергии районах префектуры Канагава подача уже восстановлена.

Напомним, тайфун "Факсай", вызвавший значительные разрушения в Японии, стал 15-тым тайфуном, образовавшийся в 2019 году в Тихом океане.

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Как сообщалось ранее, в префектуре Тиба были выданы приказы об эвакуации около 2 тыс. человек из-за бушующего тайфуна "Факсай".

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Япония, Тайфун, Факсай.
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