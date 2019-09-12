Тайфун "Факсай" оставил тысячи японских домов без электроэнергии

Новости мира:Темп восстановительных работ замедлился из-за гроз.

Около 400 тысяч домохозяйств и предприятий рядом с Токио (Япония) продолжают оставаться без электроэнергии после прохождения тайфуна "Факсай".

Восстановительные работы ведутся в круглосуточном режиме, однако их темп замедлился из-за гроз, сообщает NHK со ссылкой на местную электроэнергетическую компанию.

В префектуре Тиба без электричества остаются почти 400 тысяч домохозяйств и предприятий. Между тем в пострадавших от массового отключения электроэнергии районах префектуры Канагава подача уже восстановлена.

Напомним, тайфун "Факсай", вызвавший значительные разрушения в Японии, стал 15-тым тайфуном, образовавшийся в 2019 году в Тихом океане.

Как сообщалось ранее, в префектуре Тиба были выданы приказы об эвакуации около 2 тыс. человек из-за бушующего тайфуна "Факсай".