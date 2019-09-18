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Новый глава МИД Казахстана: кто он

Новый глава МИД Казахстана: кто он
18:05 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости мира:В Казахстане определились с кандидатом на главу МИД.

Новым министром иностранных дел Казахстана назначен Мухтар Тлеуберди, занимавший до этого пост первого замглавы внешнеполитического ведомства.

Соответствующий указ, подписанный в среду президентом страны Касым-Жомартом Токаевым, размещен на сайте главы государства.

"Назначить Тлеуберди Мухтара Бескенулы Министром иностранных дел Республики Казахстан, освободив от ранее занимаемой должности", - говорится в тексте указа.

Другим указом Токаев назначил занимавшего до этого пост главы МИД Бейбута Атамкулова министром индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

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Атамкулов занимал пост министра иностранных дел Казахстана с 26 декабря 2018 года.

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МИД, Казахстан, Мухтар Тлеуберди.
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