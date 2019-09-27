Минобороны Японии: Россия повышает свою военную активность на Дальнем Востоке

Новости мира:Япония отмечает рост военной активности РФ в Арктике и вблизи США.

Министерство обороны Японии заявило, что Российская Федерация повысила свою военную активность в ряде регионов, включая Арктику, Ближний Восток, Дальний Восток, а также в районах недалеко от США.

Об этом говорится в опубликованном в пятницу ежегодном докладе японского оборонного ведомства под названием "Белая книга", передает УНН.

"Россия повышает свою военную активность не только в Арктике, Европе, районах рядом с США и на Ближнем Востоке, но также и на Дальнем Востоке, в связи с чем необходимо обратить пристальное внимание на дальнейшее развитие. Количество вылетов японских истребителей на перехват российских самолетов остается высоким", — отмечается в документе.

Напомним, командование вооруженных сил РФ начало подготовку к очередному этапу усиления боевых возможностей российско-оккупационных войск на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.

Ранее министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу заявил, что думать не хочет о войне с Украиной.