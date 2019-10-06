В Афганистане боевики убили шестерых полицейских

Боевики «Талибана» убили шестерых афганских полицейских в провинции Каписа.
Еще трое полицейских получили ранения во время ночного нападения, передает "Радио Свобода".
По данным властей провинции, талибы установили присутствие в районе Ниджраб и время от времени осуществляют там нападения.
Также стало известно, что 4 октября от травм, полученных в результате недавнего нападения талибов, умер руководитель полиции района Зарех в северной провинции Балх.
Напомним: атаки талибов в Афганистане оживились после того, как мирные переговоры «Талибана» с Соединенными Штатами относительно мирного соглашения провалились.