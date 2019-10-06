В Афганистане боевики убили шестерых полицейских

Новости мира:В Афганистане боевики "Талибана" убили 6 правоохранителей.

Боевики «Талибана» убили шестерых афганских полицейских в провинции Каписа.

Еще трое полицейских получили ранения во время ночного нападения, передает "Радио Свобода".

По данным властей провинции, талибы установили присутствие в районе Ниджраб и время от времени осуществляют там нападения.

Также стало известно, что 4 октября от травм, полученных в результате недавнего нападения талибов, умер руководитель полиции района Зарех в северной провинции Балх.

Напомним: атаки талибов в Афганистане оживились после того, как мирные переговоры «Талибана» с Соединенными Штатами относительно мирного соглашения провалились.