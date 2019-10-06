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"Ядерные переговоры": КНДР опять обвиняет США в ведении "враждебной политики"

"Ядерные переговоры": КНДР опять обвиняет США в ведении "враждебной политики"
22:18 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:КНДР угрожает прекратить ядерные переговоры с Штатами.

Министерство иностранных дел Северной Кореи в воскресенье, 6 октября, обвинило правительство США в проведении "вражеской политики" и использовании диалога для внутренних целей.

Об этом сообщает DW.

"Мы не намерены вести такие ужасные переговоры, как сейчас, пока США не сделают существенного шага, чтобы полностью и бесповоротно отказаться от своей вражеской политики в отношении Северной Кореи", - сказал представитель министерства.

Как сообщалось, 5 октября в Швеции возобновились ядерные переговоры между делегациями США и КНДР. В то же день делегация КНДР заявила о провале переговоров. В США утверждают, что восьмичасовая дискуссия сторон возле Стокгольма была "хорошей". Вашингтон предложил провести следующую встречу через две недели.

Это была первая встреча представителей двух стран на рабочем уровне после договоренности президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына о возобновлении переговоров по ядерной программе Пхеньяна в июне этого года.

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По итогам первой встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына, которая состоялась в июне 2018 года в Сингапуре, был подписан совместный документ, обязывающий КНДР к полной денуклеаризации Корейского полуострова.

28 февраля этого года второй в истории саммит между лидерами США и КНДР, который проходил во вьетнамском Ханое, завершился без договоренностей. КНДР продолжила ракетные испытания.

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США, КНДР, Денуклеаризация.
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